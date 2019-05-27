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個性好沒用！4大星座挑伴「只看那張臉」　你的另一半超膚淺？

點評:安捏金價母湯！！！
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滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）
▲高顏值的男生女生人人愛，你的另一半就是這麼膚淺嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

在挑選能陪你走一輩子的伴侶時，你最在意的條件是什麼？想必很多人都會說「貼心、孝順、溫柔、愛家」等等，不過有些人，什麼內在特質都不care，唯獨關心的就是對方「那張臉」，光看高顏值的臉就能產生喜歡的感覺，只要長得帥或美，什麼都好說。根據陸媒《星座屋》分享，4大星座只看外表，對方個性多棒都是枉然。

1.雙子座
顏值對於高眼光的雙子來說是「最低門檻」！平凡人他們肯定看不上眼，尤其喜歡面容姣好，性格好相處又有趣的人。這也是為什麼雙子座總給人花心的感覺，正是因為還沒遇到對的人前，愛情必須「撒網捕魚」才有希望。只要長得不好看的人，連入選資格都沒有，個性多好都沒用啦。

2.獅子座
膚淺的獅子面對愛情時「簡單又粗暴」，認為只要長得好看就夠了！獅子座虛榮心很強，所以需要另一半是帶出門能讓自己有面子，讓親朋好友看得讚嘆不已的才行，所以無論五官或身材都得精挑細選。獅子座挑選伴侶的原則，就是交個「花瓶」也開心。

▲情侶,情侶裝,黑衣,夫妻,甜蜜,曖昧。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲天秤座認為必須找個能和自己匹配的另一半才會幸福。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

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3.天秤座
本身條件就很不錯的天秤座，挑選另一半看顏值也是理所當然的。在天秤座的世界裡，萬物都是特別美的，而人與人間顏值也要夠搭才速配。他們喜歡在權衡各方面才在糾結中做決定，也認為郎才女貌的配對才能讓人賞心悅目，會讓覺得自己超級幸福。

4.雙魚座
無論雙魚男或雙魚女，對異性的第一眼「全憑視覺」，日後的相處，只要看到長得漂亮或帥的都會給予特別照顧。當然這麼做是有目的，因為在一般生活中，雙魚總是慵懶散漫，只有在特別興奮時才會打起精神，而這就是愛情來臨的前兆。只能說雙魚在愛情中的忠誠度極高，但老實說還是很膚淺的。

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