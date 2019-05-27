飛蚊症超煩！台研究：吃鳳梨可「溶解黑點點」　登美國科學期刊



▲台灣眼科醫師研究發現，吃鳳梨可減少飛蚊症症狀。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導



吃鳳梨也能顧眼睛！國內一項歷時3年的最新研究發現，飛蚊症患者每天吃100～300公克的鳳梨，3個月後平均可減少70%左右的飛蚊症症狀。研究人員認為，可能是鳳梨中的酵素可分解微纖維增生的細胞外物質，及增加玻璃體中的抗氧化物，以減緩活化氧對人類水晶體的破壞。全球首次發現的研究結果已刊登在4月的《美國科學期刊》。

該研究由大仁科技大學藥學系與輔英附設醫院花費3年時間所完成，利用台灣盛產鳳梨當作玻璃體溶解術的水果，嘗試利用其生化與藥理機轉以清除人類的飛蚊症。受測者共388名、平均年齡42歲，按照患者眼前出現的一至多個飛蚊影像區分為低劑量、中劑量和高劑量三組，並請他們每天在午餐後依組別服用1片、2片及3片，每片重量約100公克的鳳梨。

參與研究的輔英附醫眼科醫師洪啟庭指出，結果發現388名受測者在服用3個月後，分別由100%的飛蚊症降至45.5%、37.8%及30.2%，且飛蚊減少的百分比和午餐後鳳梨所給予服用量呈現正相關，「代表服用鳳梨越多，對於減少飛蚊的效果越大」。於4月發表在《美國科學期刊》的實驗證實，定期定量服用鳳梨，可在3個月後平均減少55%～70%的飛蚊症，算是非常有效率。

共同參與研究的大仁科技大學藥學系謝博銓教授指出，以往在鳳梨中可萃取出許多酶或蛋白質，以提供藥學上抗鎮靜與發炎、抗水腫、抗血栓、纖維溶解功能，治療範圍包括急性發炎、運動傷害、 改善心血管異常、月經異常、減少肺水腫、減肥，甚至能預防大腸癌、肺癌等功能，至於可有效治療人類飛蚊症、視網膜裂孔、預防視網膜剝離等，則是全球首次發現，且在使用上無任何後遺症。

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▲常有小黑點在眼前揮之不去，小心你罹患惱人「飛蚊症」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



洪啟庭推測，飛蚊症之所以可靠鳳梨溶解與崩裂消失的原因，可能在於鳳梨的水萃取物中含有豐富的鳳梨酵素，可分解微纖維增生的細胞外物質，並且有效的水解；減少玻璃體的拉扯、視網膜破洞、裂孔，甚至能避免視網膜剝離與失明。另外，鳳梨中富含維生素C為玻璃體中最主要的抗氧化物來源，可減緩活化氧對於人類水晶體的破壞，預防白內障。



洪啟庭解釋，飛蚊症的形成在於患者因眼部玻璃體液化而產生混濁物，眼前會出現如「飛蚊」般的黑點，主要致病因是老化、或與用眼過度有關。常會造成患者中央視軸或周邊視野佈滿小黑點，直視白紙或藍天時，就可以看到飛蚊所造成的視覺困擾，部分患者可能併發視網膜剝離，甚至失明。雖然目前研究發現吃鳳梨可有效降低飛蚊症，但過多的鳳梨攝取，對高熱量與糖尿病患者而言，恐有血糖升高的疑慮，建議民眾適量食用、不可當飯吃，至於劑量或其他替代品的考慮，仍在進一步的研究中。