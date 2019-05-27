罹胃癌率世界第1！韓國人「愛吃泡菜」會致癌…醫曝原因：是真的



▲韓國人胃癌發生率為全球第一，醫揭「泡菜與癌症」的距離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／謝佳訓 林口長庚血液腫瘤科主治醫師

「醫生，聽說泡菜會致癌，是真的嗎？」

「那為什麼韓國人還這麼愛吃泡菜呢？」



其實是真的喔！

因為泡菜就是一種醃製食物、醃製蔬菜。過去是因為北方天氣寒冷，蔬菜保存不易所形成的特殊食物留存方法；後來人類社會開始富裕後，多數人還停留在回味這樣的飲食習慣，因此才留下的飲食文化。但說到頭來，醃製食物本身就不是一種健康的飲食習慣，而且，韓國、日本真的是胃癌大國喔！

請繼續往下閱讀...

韓國全國的癌症大約有1/5都是胃癌，全世界第一。因此雖然韓國學者曾經試著發表論文說韓國泡菜因為菌種關係不會致癌。但目前為止，癌症醫學學界基本上就是認為泡菜與癌症是有關聯的。

深一點想，這會是因為泡菜本身導致癌症嗎？其實，還真找不到證據，泡菜會導致細胞轉變為癌細胞，但泡菜因為醃製後產生的化學物質會導致細胞慢性地發炎、受傷，使得人體必須不斷替換新細胞，在身體還很好的時候就不會致癌，因為人體的健康機制會清除生成有問題的瑕疵細胞。但若這樣的細胞一多（不斷地接觸不良的環境與食物），身體清除不掉了、或來不及清除了，就演變成癌症了。



總結一句，我也愛吃泡菜、醬瓜、菜脯、榨菜、大根（醃蘿蔔），以前也愛吃香腸、火腿、熱狗。但，若要預防癌症的話，還是請少吃為妙喔！

本文為：問8 線上健康諮詢提供，原文刊載於此【謝佳訓醫師】泡菜致癌？真的假的？