告白後…女生沒拒絕、沒答應？專家曝「點頭3招」讓你1秒脫單



▲向女生告白，但對方沒答應也沒拒絕，到底該怎麼辦？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／無誠勿愛事務所



【讀者 (以下簡稱R) 提問】

最近喜歡上一個女生，雖然我們本來就認識但不算熟，前一陣子才開始有交集，但可能她一路上來都是在女校念書，也沒交過男朋友，所以對於我的一些暗示也都渾然不覺，於是婉轉告白後，也和她深聊了一陣子對彼此的感覺。

她表示她無法分辨對我是什麼感覺，她說對我也算熟悉也知道我的一些優點，我說我喜歡她後她就混亂了，但對於我的邀約又都同意（目前出去2次），不知道是想試試看還是怎樣？不是在養工具人，也不是拒絕，但也不是同意。

我也交過3任女友，不算生手，但我生平第一次遇到這種奇行種，想請問真的會有人搞不清楚自己的心思嘛？她到底在想什麼啊？

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【解答】

嗨R，我感覺到你現在思緒處在一個混亂的狀態，一個女生在被告白後，既不遠離你，也不排斥持續與你約會，比起被拒絕或進入交往，這種不上不下的情況確實令你哭笑不得，但是這裡頭大有文章，處理得好能快速縮短你們之間的距離。



▲專家教你從這3招下手，能讓女孩一秒淪陷。（示意圖／視覺中國）

我可以給你命中紅心的三支箭。

第一支箭：給予對方思考空間，真誠地展現自己

你問，沒交往經驗的人會搞不清楚自己的心意嗎？答案是『會』。

因為她可能從沒思考過交往這個選項，在她生命中也沒出現過男朋友這個角色，她也許需要時間去思考這個問題。我們無法強迫她去思考給你答案，『我們能做的就是讓她看見你的好，讓她安心的做出選擇』。

你真正需要做的不是要她立刻給出是否要交往這個答案，而是多給對方思考自己需求的空間，對她而言，『男朋友』的雛型還不明確，而你很碰巧地開啟她去思考另一半該有的模樣，現在你需要引導對方認識你身上具備的優點，與她心目中的雛型做連結，並尊重她後續可能的選擇。

第二支箭：保持自信和她互動，等待時機出擊

現在的狀況，你還有機會嗎？答案是「有」，後續她還願意出來約會兩次，代表她是願意和你這個人相處、多了解你的，但可能因為感覺還沒到、還不夠了解、有顧慮、沒交過男友的不確定感等等，還想和你多相處觀察一下，「女生只有在她認定就是這個人的時候，才會願意給出心」。

因此你並沒有被三振出局，她還願意讓你留在場上，所以不要焦急對方為何不想用直球跟你一決勝負，反過來你需要多去展現你優秀的長打與跑位實力。想想你以前和前三任女友是怎樣互動的？反過來利用過往的交往經驗讓她了解，成為你的伴侶會是她做過最好的選擇。

第三支箭：擁抱彼此的模樣，建構有你在身邊的畫面

在相處時，不只分享你的，更要了解她的，包括雙方的家庭生活、過去的感情史、童年回憶、了解她所響往的愛情模樣、對於未來的夢想、目標等等，無論內容好與壞我們都擁抱！把她當成生命中重要的人去理解她，當雙方都非常了解了，你們才會開始像情侶般一樣無話不談，生活大小事都會和彼此分享。

另一方面，你也須留意相處的過程中她是開心呢？還是充滿壓力？焦點放在她身上，帶領她一起創造屬於彼此的回憶吧，當她和你約會完充滿愉悅，她才會意識到你是個特別的存在，在心中留下一個位置給你。

本文作者：無誠勿愛事務所，我們的願景是讓人們相信「真誠」，在感情裡是行得通、有力量的。因為我們深知：「真誠不能幫你把妹、馭男，卻是通往另一顆真心最近的路」。我們不是愛情的專家，卻是實實在在走過幾段感情彎路的人。透過分享這些彎路上發生過的故事、情感、價值觀！我們能夠讓你在感情裡，找到自己心之所盼的愛。

本文經授權轉自：無誠勿愛事務所