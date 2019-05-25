獨／她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭！怕罹癌想切…夫淚求：不要



▲女子下體冒出一坨肉，醫回答「是副乳」讓她驚呆。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

大腿內側無故多出一塊異物，讓人驚訝：「長瘤了」？婦產科名醫鄭丞傑指出，曾遇到一名2寶媽，主述胯下凸出一坨肉，且生理期時不只胸部會腫脹，就連位於私密處的肉肉也跟著脹，因位置緊貼內褲，走路摩擦就會不舒服，就醫檢查竟是「副乳」，還有咖啡色乳頭嚇壞她！原想割除一勞永逸，但老公淚求「不要」讓醫師哭笑不得。

婦產科名醫高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心執行總監鄭丞傑說：「很多人都以為副乳只會長在腋下，但那只是其中的一個地方，而且腋下的腫塊有不少只是脂肪堆積或淋巴結，也就是俗稱的『假副乳』。」他獨家分享近期收治一名「副乳長在胯下」的個案，40歲的2寶媽，在外陰部、大腿內側處凸出一塊肉，因與內褲緊貼，只要走動就會摩擦不適，以為長腫瘤，就醫他一看只問了「月經前胸部會脹嗎？那邊會脹嗎？」，得到的答案都是「會」，研判就是「該邊長副乳」，讓女子當場愣住。



▲右側胯下長出「副乳」讓女子害怕會不會得乳癌？（圖／鄭丞傑醫師獨家授權提供，未經同意請勿任意翻攝使用，下同）

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鄭丞傑解釋，很多動物都擁有兩排乳頭，而人類因進化萎縮，多數人只剩下兩個乳房，但確實在腋下、腹部至大腿內側這一條線上都可能長出「副乳」。該名女個案因副乳越長越大，直徑已有3公分，微軟的觸感、尾端還有一凸出物，月經來會腫痛，讓她以為是惡性腫瘤趕緊就醫，檢查發現是副乳，且上頭還有0.5公分的咖啡色乳頭，讓她嚇到說不出話來。

女子直問「還是切掉吧！萬一陰部長乳癌不是很怪嗎？」，因外觀影響、走路磨擦不適，再加上擔心罹癌，她執意要手術割除，但丈夫知道是副乳之後卻堅決不肯！鄭丞傑說，女子胯下的副乳在所有類似個案中，體積是最大的，本建議割除，但夫妻倆人竟因這顆副乳多了「閨房情趣」，因此在丈夫苦苦哀求把「副乳留下」後，她為了維持夫妻關係和諧與性生活愉悅，只能繼續與副乳和平共處。

鄭丞傑解釋，副乳為未退化的乳腺，在發育過程中，僅有一對位於胸部的原始乳腺小芽會發育成乳房，其餘則慢慢退化，而乳腺脊退化不完全者就會形成「副乳」。一般而言，約有6～7成副乳形成於腋下，其它如臉、後頸部、會陰部、大腿或背部則較稀少。臨床上可能無症狀，或是在經期間感到脹痛不適，或有分泌物；平時不用特別治療，除非為了美觀或擔心罹癌才有切除必要。