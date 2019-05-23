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影／想賴著一輩子！「越愛越黏妳」星座男Top4　另一半羞爆上榜？

點評:我需要空間！！！
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生活中心／綜合報導

別以為整天像膠水般黏著另一半是女生的專長！雖說她們對於感情依賴度很高，心理上因容易缺乏安全感而需要人陪，但有的男生可是比女生更需要愛情，一天沒看到對方就渾身不對勁，是個非常「懂得纏女友」的小男人！大陸占星網站《星座屋》即盤點出天天想「甲妳黏條條」的星座男Top4，男友上榜了嗎？

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）
▲妳也有個很愛黏著妳的男朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

第4名：天秤座
天秤男患有「選擇障礙」！而妳的一個眼神或一句話，能幫助他做出正確的決定，也因此這樣的男生就需要女友天天陪伴在他身邊，一旦遇到生活難題或需要抉擇時，妳就是「他的明燈」。另外，天秤男也很懶，所以不想做的事情通通可以丟給另一半，再加上本身應酬多，有妳在就輕鬆，娛樂時間自然也多了。

第3名：雙魚座
談戀愛，別人找女友，而雙魚男是找個媽媽，什麼事情都希望有另一半一起分擔，像個小女人似的！他們本身較沒自信，所以女友的存在無論在心靈上或是物質上，對他們來說都是很大的支持。此外，雙魚男也很容易感動，所以妳只要在細微之處花點心思，就會讓他們對妳不離不棄。雙魚男渴望愛情、需要愛情，源源不絕的浪漫就是他們人生動力。

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情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲缺乏安全感的巨蟹座，需要黏著女友才能安心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第2名：巨蟹座
巨蟹男是「小男人代表」，萬事都把另一半放在第一位！他們希望每天都能和相愛的妳在一起，共同度過美好時光，尤其對於缺少安全感的他們來說，很多時候明明只是小事，卻被他們想得很嚴重，所以有女友、老婆的陪伴，能讓他們安心許多。

第1名：天蠍座
別看天蠍男看似有總裁的霸道，其實內心世界是很渴望愛情的！他們恨不得天天和戀人綁在一塊，尤其像他們掌控慾望非常強，佔有慾更是數一數二的男人，很害怕有一天女友會失去自己的控制，感情發展也會超出自己想像，也因此他們總是小心呵護每段愛情，也很依賴另一半。外人看來天蠍大男人，事實上卻是天天黏著女友，特別是享受「床笫之事」，更是讓他想纏著妳不放。

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