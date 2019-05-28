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準爆了！韓國心測「伸出一隻手」　你的「真實性格」全曝光啦

點評:我就是情緒藏不住啦！！！
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▲手掌,手。（示意圖／記者周姈姈攝）
▲韓國心測「伸出一隻手」，你的隱藏性格全曝光了！（示意圖／記者周姈姈攝）

生活中心／綜合報導

你喜歡怎麼睡覺、座位愛挑哪個位置，就連喜好的咖啡口味都能剖析一個人的性格，或是測出你的未來走向，這也是為什麼人們愛試各種不同的心理測驗，就是想看看準不準。韓國網路上曾瘋傳一個超準心理測驗，據說只要「伸出一隻手」就能看出對方以及自己的個性，港媒《新假期周刊》教你透過伸手更了解別人、更了解自己。

4種「伸手方式」，看出4種性格：

1.手背朝上，五指分開：
這類人藏不住喜怒哀樂，任何情緒全寫在臉上！任何繁複又必須付出心力的苦差事他們很不喜歡；當其他人給了自己好處，屬於一定會還的類型，不喜歡欠人人情。但有時候他們也很頑固，需要他人不斷說服。

2.手心朝上，五指分開：
這種人就是即使對他人有好感，也不輕易表現出來的類型。他們不太懂得表達自己的情感，就算遇到傷心事也只會躲起來自己偷偷哭，但其實內心很渴望有人可以來安慰自己。這類型的人很愛浪漫，也喜歡撒嬌，是個很會討人歡心的人。

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手掌,手指,右手。（圖／記者李佳蓉攝）
▲手背朝上又五指併攏者，屬於「怎樣都可以」的好人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.手背朝上，五指併攏
這種人比起重視自己感受，更喜歡「配合」其他人，老是說「無論怎樣一定可以」，他們很有耐心，任何事只要一說出口一定做得到。他們很喜歡睡覺，常常給人一種慵懶的感覺。

4.手心朝上，五指併攏
只能用「外冷內熱」4個字形容他們，別看他們對陌生人態度總是冷淡，一旦變成相識的好友就會非常的熱情。在人際關係中，他們不喜歡被忽視，因此希望能讓自己看起來更強大，但卻因此跌得滿身傷。當有人拜託他們，也容易因不懂拒絕而被騙。

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關鍵字： 心理測驗 韓國 運勢 占卜 隱藏性格 新假期周刊
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