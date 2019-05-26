女友超黏人！兩性專家曝「這種人不會幸福」…說中你的心聲？



▲你也交到一個24小時都要黏著你的女友嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

文／隼人

有很多女人喜歡黏著自己男友，原本這也是正常的，男人也愛給自己喜歡的女人黏著撒嬌之類，但一旦變得過份依賴，原本應該有的那份甜蜜卻會漸漸變成了傷害。

我們每個人都有自己的生活自己的空間，就算在戀愛中，也應該給予對方足夠的私人空間。我看過不少熱戀中的女人，會想盡辦法和男友在一起，就算未能見面，也要對方跟她視像通話，保持信息，不能有一刻斷聯，甚至只是對方回覆慢了一點，也會馬上質問。她們認為這些舉動是顯示自己有多在乎男友，證明了自己有多愛他，這些完全是源自她們的愛。

事實上這個做法對感情發展沒有實際的幫助，反而破壞了雙方關係。

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因為對於男人來說，女人過份地黏人是一種監視，會令他們感到疲憊。這些過份黏人的女人都是源於內心的不安全感，所以需要無時無刻依賴著男友，才能把自己空虛的內心填滿。



▲愛黏著男友的女生，內心敏感又脆弱，常常將小事放大。（示意圖／記者黃克翔攝）

還有，當女人太黏著男友，她就等於把自己所有的精力都放在對方身上，漸漸內心也會變得敏感和脆弱。例如男友稍稍有點態度不好，或回覆慢了之類，一些小事就可以令她胡思亂想、生氣及傷心，這都是因為她讓自己的世界只有這個男友，忽略了身邊其他的事。長此下去，男友慢慢會發現跟她相處不來，對她無所適從，對她無故的生氣摸不著頭腦。

無論男女也好，熱戀中的時候也需要為自己找個平衡點，把精力適當地分配在伴侶、家人、朋友和自己的興趣及私人生活上，以免自己變成過份依賴的一方。

本文作者：隼人，現職心理諮詢師，為美國NGH註冊催眠治療師。專長是聆聽，再給個案提供建議，讓他們找回希望及方向。專業工作外同時亦致力寫作，因有感咨詢空間每次只是一對一的互動，希望透過寫作能與咨詢室外的大眾連結。

本文經授權轉自：she.com【隼人：太黏人的女人不會幸福】

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