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超臭！他那邊長「爆膿巨疔」　切開臭泥狂流…醫熏噴淚：爛到肚臍上

點評:嘔嘔嘔......
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私密處,下體。（圖／記者李佳蓉攝）
▲男子下體長疔子卻不以為意，就醫時已經腫成「龍眼大膿包」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

臥床很久的老人常會有褥瘡出現，且傷口久久難癒！曾有一名阿嬤被家人送醫，主述下背長褥瘡，醫生將傷口一切開，雙眼就被惡臭熏到狂流淚，可怕細菌不斷侵蝕「吃掉」她1/3的背。另一名30多歲男性，下體冒疔仔，就醫時膿包已有龍眼大，進手術房醫師一劃開傷口，臭氣熏天，讓他流下人生中第二次眼淚，隨著膿液感染部位不斷擴大，一路爛到肚臍以上讓醫師超吃驚。

疾病不只吃掉健康，也吃掉你的人生！外科醫師王祚軒在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名80多歲阿嬤，因臥床許久長褥瘡，一看傷口「比我的手還大」只能安排清創。「那個是我第一次，我真的嚇到，我把傷口一切開，我眼淚就流下來，是它的那個惡臭，那個臭氣熏到你的眼睛，眼淚自己流下來」，阿嬤的褥瘡已從尾骶骨向上擴散，吃掉她1/3的背，驚人的臭味讓交接的護理師一踏進手術室立馬摔倒，後來全員傾巢而出，沒人想留在手術室裡交班。

他那邊長「致命疔子」！一切開膿臭爆…醫熏到流淚。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）
▲切開患部臭氣熏天，讓醫師瞬間淚流兩行。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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別以為這種事只會發生在免疫力差的老人身上！王祚軒說，後來遇到一名30多歲男性，在生殖器上長了「疔子」，患者原以為只是毛囊炎不以為意，拖著拖著就醫時，發現膿液已經將皮膚撐出一個薄薄又亮亮、如「龍眼大」的膿包，讓他超吃驚！安排進手術房切開後，「這是我人生第二次，一切開我眼淚就流下來」，味道實在太臭，就連他自己也沒想到這麼嚴重。

王祚軒接著說，患者在加護病房住了2週但他卻進手術室10次，「因為範圍一直擴大，一換藥我說這樣不行，再切再切…一直拉，後來拉到肚臍以上」，膿長的速度比他切的速度還要快，後來將該區域的皮膚都翻開清創，患者也在加護病房住了一個多禮拜，確定傷口獲得控制才轉到普通病房。他說，別小看疔子，可能因忽視而感染高致死率的「福尼爾氏壞疽（Fournier's gangrene） 」，該案例也是他目前看過最嚴重的。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑也曾分享，一名40多歲男性右邊睪丸被蚊蟲叮咬不以為意，自行買藥塗抹，孰料不到2週時間蛋蛋腫脹範圍不斷擴大，紅腫熱痛又硬如棒球，痛到他難以行走而送急診，抽血一驗白血球爆表2萬多，還驗出罹患糖尿病，雪上加霜的是還感染「會陰部壞死性筋膜炎」需清創陰囊及會陰部，醫一刀劃開100c.c.的黃綠膿直接炸出，清創2次「才看到蛋蛋真面目」，但仍因患部持續潰爛，最終只能「摘蛋」保命。

蚊咬蛋蛋黑掉！一劃「100c.c.黃綠膿」湧出。（圖／邱鴻傑醫師獨家授權提供）
▲蚊咬蛋蛋黑掉！一劃「100c.c.黃綠膿」湧出。（圖／邱鴻傑醫師獨家授權提供）

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

關鍵字： 醫藥新聞 疔子 疔仔 膿包 王祚軒 整形外科 醫師好辣 生殖器 福尼爾氏壞疽
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