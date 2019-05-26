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5月寶寶適合選總統！英研究：從「你的出生月份」看出未來職業

點評:有準嗎？
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▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）
▲英國研究發現，你出生的月份可能影響你未來的職業。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

網友常酸「小時不讀書，長大當記者」，但其實長大後做什麼職業，未必和有沒有讀書有關，因為英國國家統計局有研究顯示，你的「出生月份」或許已經決定了你的性格和職業。根據港媒《新假期周刊》引述報導，研究人員透過人口普查資料，分析出19個不同職業的出生月份結果，快來看看準不準？

你出生的月份已影響你的性格和職業：

1月：在1月出生的網友，性格屬於比較「喜歡籌劃」的，他們的職業大多是醫生和房仲。

2月：2月出生的人本身富有創造力，且藝術嗅覺很強，所以他們大多從事藝術家、畫家的職業。

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3月：3月出生的人懷抱著偉大理想和抱負，他們的職業多為機師、音樂家。

4月：4月出生的人可說是「智商最高的」，但也較容易成為獨裁者。

5月：5月寶寶本身邏輯性很強，大多會成為政治領袖，像是美國總統甘迺迪，就是5月出生。

6月：待人有禮且很有個人想法，是6月出生的人的特質，他們很有可能成為公司CEO。

7月：7月份出生的人身體裡流著喜歡替人打抱不平的血液，為人正義，但也因為情緒容易暴躁，因此職業多為司機或是付出勞力的工人。

8月：8月份出生者性格很仗義，有想法但卻也較偏激，很適合從政成為政治人物。

▲CBA主席姚明。（圖／CFP）
▲9月出生的人反應快適合當運動員，前NBA球星姚明就是9月出生。（圖／視覺中國）

9月：9月出生的人不僅頭腦好、很會唸書，反應也很快、在體育方面表現出色，可說是文武雙全，在這月份出生者多數會成為運動員。

10月：10月出生的人較長壽，他們很有商業頭腦，很適合做生意或成為政治家。

11月：11月份出生者推理及邏輯能力很強，個性冷靜又聰明，只可惜有點悲觀，容易因為反社會人格而走偏。

12月：12月份出生的人處理每件事情的態度認真又負責，好奇心強的他們喜歡追根究柢，有成為牙醫的本事。

關鍵字： 心靈 出生月份 性格 職業 新假期周刊
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