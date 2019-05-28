一個月爆鏟3kg！營養師激推「一天吃X顆火龍果」…便便超順der



▲你也喜歡吃火龍果嗎，喜歡白肉or紅肉呢？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

火龍果是近年來很夯的健康水果，味甜又多汁，營養價值高，你喜歡吃嗎？其又分為白肉及紅肉，前者口感紮實、膳食纖維高，後者則富含鐵質及「甜菜紅素」，具有抗氧化及養顏美容的功效。儘管營養豐富，但糖份卻也很高，營養師趙函穎教你掌握「吃火龍果頻率」與份量，讓你順順排便又能在1個月內輕鬆甩肉3公斤。



晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師接受採訪時指出，火龍果是很棒的食材，台灣產季為5～10月屬最好吃的時節。兩種火龍果都富含維生素C、礦物質、果膠和膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，以幫助排便，其中含「鉀」量高，更有助身體排出鈉，具有消水腫的效果。若你喜歡清甜爽脆的口感，不妨試試肉質紮實的白肉火龍果，其每100公克含有膳食纖維1.7公克，還含有豐富葉酸，能讓便便順利排出，又能預防失智。

「紅肉火龍果比較特別，其中有個成分叫『甜菜紅素（Betalains）』」，趙函穎說，許多研究皆發現其具有很強的抗氧化、抗發炎效果。略帶香氣的紅肉火龍果還含有豐富花青素、維生素B、C，豐富果膠，不僅能通便潤腸，還有養顏美容抗老化、幫助循環的功效，花青素還能維護眼睛細微血管健康。此外，紅肉火龍果還含有較多的礦物質鋅、鐵，能強化免疫力，護膚助代謝。



▲營養師分析紅肉火龍果的營養成分，掌握攝取份量還能幫助瘦身。（圖／取自趙函穎營養師IG）



趙函穎分享，臨床減肥門診曾遇到一名28歲女學生，第一次吃紅肉火龍果，沒想到3天後拉出「紅色便便」被嚇壞，以為自己血便。她說，本來55公斤又患有嚴重便秘的女學生，平時5天才排便一次，聽朋友說火龍果高纖能幫助腸胃蠕動，試過後果真在第3天就順利排出，因此卯起來吃，一天三餐飯後各吃一顆，沒想到血糖迅速飆升，雖改善便秘問題，但體重卻一克未減。

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趙函穎建議，火龍果一顆約250～320公克，糖份含量高，白肉火龍果每100公克糖質為10.7，紅肉火龍果則為11，建議一次攝取半顆即可，或是在上、下午各食用1/4顆，避免過量造成血糖飆升。後來女學生在飲食調整及改變頻率後，一週只吃一次，並且搭配南瓜、地瓜及各式蔬菜，也因為火龍果味性偏寒，因此還搭配老薑水飲用，最後終於和便秘說掰掰，體重也在1個月降至52公斤。

趙函穎解釋，由於火龍果屬高鉀水果，因此若有慢性腎衰竭心律不整，或有洗腎的朋友，請勿過量，再加上糖份高，因此提醒攝取火龍果，掌握一天吃1/4顆～半顆即可，且因紅肉火龍果中含有「甜菜紅素」，所以若尿液或糞便偏紅都是正常的。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG