ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

一個月爆鏟3kg！營養師激推「一天吃X顆火龍果」…便便超順der

點評:超愛白色火龍果～～～
ETtoday健康雲

▲紅肉火龍果,白肉火龍果,火龍果,水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你也喜歡吃火龍果嗎，喜歡白肉or紅肉呢？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

火龍果是近年來很夯的健康水果，味甜又多汁，營養價值高，你喜歡吃嗎？其又分為白肉及紅肉，前者口感紮實、膳食纖維高，後者則富含鐵質及「甜菜紅素」，具有抗氧化及養顏美容的功效。儘管營養豐富，但糖份卻也很高，營養師趙函穎教你掌握「吃火龍果頻率」與份量，讓你順順排便又能在1個月內輕鬆甩肉3公斤。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師接受採訪時指出，火龍果是很棒的食材，台灣產季為5～10月屬最好吃的時節。兩種火龍果都富含維生素C、礦物質、果膠和膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，以幫助排便，其中含「鉀」量高，更有助身體排出鈉，具有消水腫的效果。若你喜歡清甜爽脆的口感，不妨試試肉質紮實的白肉火龍果，其每100公克含有膳食纖維1.7公克，還含有豐富葉酸，能讓便便順利排出，又能預防失智。

「紅肉火龍果比較特別，其中有個成分叫『甜菜紅素（Betalains）』」，趙函穎說，許多研究皆發現其具有很強的抗氧化、抗發炎效果。略帶香氣的紅肉火龍果還含有豐富花青素、維生素B、C，豐富果膠，不僅能通便潤腸，還有養顏美容抗老化、幫助循環的功效，花青素還能維護眼睛細微血管健康。此外，紅肉火龍果還含有較多的礦物質鋅、鐵，能強化免疫力，護膚助代謝。

她推「一天吃O顆火龍果」一個月爆瘦3kg。（圖／取自趙函穎IG）
▲營養師分析紅肉火龍果的營養成分，掌握攝取份量還能幫助瘦身。（圖／取自趙函穎營養師IG

趙函穎分享，臨床減肥門診曾遇到一名28歲女學生，第一次吃紅肉火龍果，沒想到3天後拉出「紅色便便」被嚇壞，以為自己血便。她說，本來55公斤又患有嚴重便秘的女學生，平時5天才排便一次，聽朋友說火龍果高纖能幫助腸胃蠕動，試過後果真在第3天就順利排出，因此卯起來吃，一天三餐飯後各吃一顆，沒想到血糖迅速飆升，雖改善便秘問題，但體重卻一克未減。

請繼續往下閱讀...

趙函穎建議，火龍果一顆約250～320公克，糖份含量高，白肉火龍果每100公克糖質為10.7，紅肉火龍果則為11，建議一次攝取半顆即可，或是在上、下午各食用1/4顆，避免過量造成血糖飆升。後來女學生在飲食調整及改變頻率後，一週只吃一次，並且搭配南瓜、地瓜及各式蔬菜，也因為火龍果味性偏寒，因此還搭配老薑水飲用，最後終於和便秘說掰掰，體重也在1個月降至52公斤。

趙函穎解釋，由於火龍果屬高鉀水果，因此若有慢性腎衰竭心律不整，或有洗腎的朋友，請勿過量，再加上糖份高，因此提醒攝取火龍果，掌握一天吃1/4顆～半顆即可，且因紅肉火龍果中含有「甜菜紅素」，所以若尿液或糞便偏紅都是正常的。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格IG

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

關鍵字： 火龍果 紅肉火龍果 白肉火龍果 減肥 瘦身 營養 營養師 趙函穎 飲食健康
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一個月爆鏟3kg！營養師激推「一天吃X顆火龍果」…便便超順der

影／飛蚊症超煩！台研究：吃鳳梨可「溶解黑點點」　登美國科學期刊

影／準爆了！韓國心測「伸出一隻手」　你的「真實性格」全曝光啦

壓力大！她下體狂流O老公「硬要壞壞」　3天後皮爛噴臭膿…醫看驚呆

女友超黏人！兩性專家曝「這種人不會幸福」…說中你的心聲？

個性好沒用！4大星座挑伴「只看那張臉」　你的另一半超膚淺？

5月寶寶適合選總統！英研究：從「你的出生月份」看出未來職業

獨／她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭！怕罹癌想切…夫淚求：不要

超臭！他那邊長「爆膿巨疔」　切開臭泥狂流…醫熏噴淚：爛到肚臍上

影／想賴著一輩子！「越愛越黏妳」星座男Top4　另一半羞爆上榜？

讀者迴響

回到最上面