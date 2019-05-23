4個月鏟肉13kg！她靠「戒糖刮油神招」3週有感瘦…營養師也激推



▲你也因輪班日夜顛倒變胖嗎？試試這2招幫助你刮油甩肉肉。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

工作需要輪班、日夜顛倒的作息導致「宵夜當正餐」，身材如吹氣球般膨脹嗎？一名27歲護理師，時而正常班、時而大夜班，下班狂吃宵夜紓壓，讓本屬易胖體質的她工作5年體重飆升18公斤，想要認真減肥卻又覺得累，直到交往6年的男友向她求婚，才燃起她瘦身動力。在營養師的建議下，以「減醣止餓餐」搭配水果水，在4個月內成功甩肉13公斤。



晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎在新書《營養師的減醣生活提案》分享案例，指出曾遇一名因日夜顛倒產生「輪班型肥胖」的27歲護理師，第一次見到她，看著她豐腴的微胖體型，加上甜美笑容，就是大家口中的「棉花糖女孩」，據悉近期因愛情長跑6年的男友向她求婚，才激起她認真想減肥的慾望。



▲護理師因沒時間吃飯，常常喝珍奶、吃麵包充飢。（示意圖／記者許力方攝）

因為工作需要，護理師必須日班與大夜班交替，有時一忙常忘了吃正餐，只好以便利商店的泡麵、微波食物、珍奶及麵包充飢。值完夜班後，又愛把涼麵、鹽酥雞等宵夜當正餐，吃完覺得罪惡感倍增，還要一邊發脾氣邊催吐受苦。有時還因壓力大卯起來吃，工作5年多，就讓她的體重從50公斤一路飆到68公斤，想減肥卻又覺得累而打消念頭。

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在不採取極端減肥手段的情況下，趙函穎要她先改掉喝含糖飲料、啃麵包等精緻澱粉類食物，並且提出以「減醣止餓餐」搭配水果水的方法，調整3週飲食後，立即見效瘦了3公斤。她解釋，因個案還是習慣喝有味道的飲料，因建議她自製「水果水」，將葡萄、藍莓及柳丁等水果切塊加入水中，增添果香及口感。若真的想吃宵夜，只要將炸物以滷味或烤物替代，多選蔬菜即可排除油脂，減少罪惡感又不怕胖。

趙函穎說，經過4個月後，護理師成功鏟肉13公斤，順利從68瘦到剩55公斤，穿上喜歡的婚紗，步上紅毯當最美新娘。就連老公都說：「老婆不只是身材纖細了好幾個Size，連情緒也越來越穩定了，真的很替她開心」。



▲自製水果水增添香氣，讓你愛上喝水、幫助減肥。（圖／取自趙函穎營養師IG）

減醣止餓餐：

趙函穎說，當沒空吃正餐時，可以香蕉＋無糖豆漿＋茶葉蛋，或是無糖氣泡水＋滷味蔬菜豆干等等，以取代可樂／珍奶＋麵包。

水果水：

先準備一個約800ml的容器，準備自己喜歡的水果，如蘋果、鳳梨、檸檬、葡萄、藍莓、小奇異果，及少許薄荷葉（也可加入小黃瓜、西洋芹、紅蘿蔔、紅黃椒等蔬菜）。將水果連皮洗乾淨後，切成小塊或直接戳洞後放入容器中，再倒入白開水，浸泡約30分鐘後即可飲用。

趙函穎說，水果水可依個人喜好及選擇當季水果製作，建議顏色越豐富越好，甜、酸水果參半，裝起來不超過一個飯碗。水果水喝完後可再加水回沖，但一般不建議將水果「都吃掉」，原因再於大多糖分還留在水果裡，一不小心就攝取過量。水果水適合不愛喝水、又想減肥的朋友，可達到輕鬆補水的目的，若想要將開水換成氣泡水也可以哦。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG