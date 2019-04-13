指甲剪到滿手血！強迫症「停不下來」背後原因好心疼

▲患者擔心指甲縫藏細菌，用指甲剪剪到雙手流血。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

指甲長了，就想啃咬，長出小手皮就會拔掉，這些看似不起眼的小習慣，看在強迫症患者眼中，簡直就像惡夢。他們無時無刻擔心指甲縫裡藏有細菌汙垢，非得用指甲修到「短於指甲肉」，甚至根根見血才甘心，這舉動看在他人眼裡多是叫痛，當事人卻停不下來。

國內強迫症醫療權威醫師湯華盛表示，一般人看到自己的手指出現小手皮、指甲長了，自然會想要去清除。但對於強迫症患者來說，指甲不再是保護指尖的盔甲，而是細菌的溫床、內心恐懼的來源，就連拿指甲剪一刀喀擦，滿手是血也不心疼。

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「你是有強迫症嗎？」這一句常被網民們用來開玩笑，總認為他們對雞毛蒜皮小事特別堅持。然而，湯華盛指出，其實一般人或多或少都會自己執著的事物，但是對那些真正的「強迫症」患者來說，哪怕是他人眼裡的小習慣，卻會在腦中逐漸失控，變成生活中巨大的災難。

▲薛西佛斯每天必須把石頭推上山又滾下來，來來回回重覆著。（圖／翻攝自pixabay）

強迫症並非單純來自內心焦慮，它會在患者心中逐漸滋長成怪獸，最後迫使他人不斷做出重覆行為，藉以抵銷擔心。以近乎自殘又無奈的方式，讓生活陷入惡性循環。身心科也常以希臘神話「推巨石的薛西弗斯」比喻患者內心的痛苦，猶如薛西佛斯被諸神懲罰，只能上上下下推著巨石，反覆、沮喪又無法擺脫。

湯華盛也指出，這類人對細菌特別恐懼。「除了反覆洗手外，他們可能會雙手拳頭緊握、高舉在胸前、走路姿勢僵硬，就怕手心張開會沾染到空氣中的細菌，甚至者進入診間時，也會刻意側身如螃蟹走路，害怕接觸門框，開門時也會準備衛生紙鋪在門把上轉開，非常辛苦。」

過去幾年，他也在門診研究中發現，患者發病年齡多落在20多歲，非常年輕。其中還有國一的妹妹來就診。「她每天一定要媽媽看著她洗澡才放心，就怕自己洗不乾淨，非得媽媽一直不斷說『已經好了』，女童還是忍不住多洗幾下才肯停止，通常洗上2~3小時，搞得自己與他人都身心俱疲。」

▲女童洗澡總要花上2~3小時的時間。（圖／翻攝自pixabay）

湯華盛總是耐心開導，「空氣中本來就有許多細菌，身體自然有免疫力可以抵抗，無需過於擔心，患者自己也清楚『醫師說得有理』，但就是很難改變自己的行為。」他建議，除了藥物治療與認知行為等方法，也可以試著練習正念治療。

有些人對「正念」的解讀，誤認為是「正向思考」，其實並非如此。湯華盛表示，正念就是要用「非批判的態度」，專注在當下的人事物。對強迫症患者來說，每天都有好多強迫思考的想法跳出來干擾，「你可以將這些想法想成一片浮雲，不必去理它，只要專注呼吸，做自己該做的事情」，逐步降低強迫症對自己的威脅和痛苦。