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把飲料當水喝！日飲3杯...男大生肚痛炸「排出6顆結石」

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▲▼尿,茶,水,喝水。（圖／安南醫院提供）

▲把飲料當水喝，小心出現泌尿道結石。（圖／非當事人，安南醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台灣民眾嗜手搖飲料，學生族群更是人手每天一杯，更甚者將手搖飲替代開水度日；一名男大生因腹痛就醫，經檢查發現泌尿道「結石纍纍」，問診時表示自己每天喝至少3杯手搖飲，經醫師治療並服用藥物後，已順利將體內6顆0.5公分大小的石頭排出。

安南醫院泌尿科醫師林育緯表示，男大生平常很愛喝飲料，並自認為可取代開水、獲得足夠水分補充。但市售飲料某些含磷酸鹽、咖啡因，會增加尿液鈣質的排出，甚至茶類飲料含有少量草酸，這些可能都跟泌尿道結石形成有關，建議應適量飲用，並維持每天足夠量的飲水，才能確保泌尿道健康。

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▲▼。（圖／安南醫院提供）

▲患者尿道內有多顆結石。（圖／安南醫院提供）

林育緯指出，泌尿道就像是人體的下水道，經過人體代謝產生的廢物，有一部分是經由腎臟過濾後藉由尿液排出體外。因此在泌尿科醫師角度來看，就是希望這條排水系統能夠通暢，不要被泥沙阻塞，不要孳生病媒蚊蟲。要保持泌尿道健康，最好的方式就是保持液體的補充與正確排尿習慣。

▲▼。（圖／安南醫院提供）

▲醫師建議，喝水要因健康狀況斟酌飲用量。（圖／安南醫院提供）

醫師說明，喝水建議一天約喝1500cc至2500cc，但還是要視個人因素與健康狀況而定。舉個例來說，如果是在炎炎酷熱夏天或是劇烈運動後大量流汗，就要多補充一些水分了。比較簡單的做法就是看尿液的顏色，如果顏色很深很濃，代表水分不足，通常是建議尿液顏色越淡越好當然有些人也會擔心喝太多水會不會造成水中毒（低血鈉症），除非是短時間內喝超過10公升水或是本身內分泌異常、末期腎臟疾病、心臟衰竭等。

▲▼尿,茶,水,喝水。（圖／安南醫院提供）

▲尿液呈現茶色，表示身體已嚴重缺水。（圖／安南醫院提供）

最後，林育緯強調泌尿道感染除了水分補充不夠，另外也與長時間憋尿、衛生習慣不良、免疫力不好等相關，尤其是女性因為先天尿道較男性短，較容易有泌尿道感染，所以遠離泌尿道感染最好的方式就是多喝水、規律排尿、女性解尿後擦拭方向由陰道口擦至肛門及減少熬夜等等。

關鍵字： 泌尿健康 尿道結石 飲料 手搖飲 喝水 安南醫院 林育緯
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