把飲料當水喝！日飲3杯...男大生肚痛炸「排出6顆結石」

▲把飲料當水喝，小心出現泌尿道結石。（圖／非當事人，安南醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台灣民眾嗜手搖飲料，學生族群更是人手每天一杯，更甚者將手搖飲替代開水度日；一名男大生因腹痛就醫，經檢查發現泌尿道「結石纍纍」，問診時表示自己每天喝至少3杯手搖飲，經醫師治療並服用藥物後，已順利將體內6顆0.5公分大小的石頭排出。

安南醫院泌尿科醫師林育緯表示，男大生平常很愛喝飲料，並自認為可取代開水、獲得足夠水分補充。但市售飲料某些含磷酸鹽、咖啡因，會增加尿液鈣質的排出，甚至茶類飲料含有少量草酸，這些可能都跟泌尿道結石形成有關，建議應適量飲用，並維持每天足夠量的飲水，才能確保泌尿道健康。

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▲患者尿道內有多顆結石。（圖／安南醫院提供）

林育緯指出，泌尿道就像是人體的下水道，經過人體代謝產生的廢物，有一部分是經由腎臟過濾後藉由尿液排出體外。因此在泌尿科醫師角度來看，就是希望這條排水系統能夠通暢，不要被泥沙阻塞，不要孳生病媒蚊蟲。要保持泌尿道健康，最好的方式就是保持液體的補充與正確排尿習慣。

▲醫師建議，喝水要因健康狀況斟酌飲用量。（圖／安南醫院提供）

醫師說明，喝水建議一天約喝1500cc至2500cc，但還是要視個人因素與健康狀況而定。舉個例來說，如果是在炎炎酷熱夏天或是劇烈運動後大量流汗，就要多補充一些水分了。比較簡單的做法就是看尿液的顏色，如果顏色很深很濃，代表水分不足，通常是建議尿液顏色越淡越好 。 當然有些人也會擔心喝太多水會不會造成水中毒（低血鈉症），除非是短時間內喝超過10公升水或是本身內分泌異常、末期腎臟疾病、心臟衰竭等。





▲尿液呈現茶色，表示身體已嚴重缺水。（圖／安南醫院提供）

最後，林育緯強調泌尿道感染除了水分補充不夠，另外也與長時間憋尿、衛生習慣不良、免疫力不好等相關，尤其是女性因為先天尿道較男性短，較容易有泌尿道感染，所以遠離泌尿道感染最好的方式就是多喝水、規律排尿、女性解尿後擦拭方向由陰道口擦至肛門及減少熬夜等等。