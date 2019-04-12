發現食道癌「已是中晚期」！醫揭關鍵因素「害癌擴散」

▲食道持續惡化會造成吞嚥困難及體重減輕。（圖／記者趙于婷攝）

生活中心／綜合報導

去年有幾位名人如裕隆集團董事長嚴凱泰、藝人安迪等相繼因食道癌離世，使得民眾開始重視該疾病，並引發討論。據衛生福利部統計指出，106年食道癌排名落在十大癌症死因第九位，好發於男性，為台灣男性十大癌症死因第五位，足見此疾之凶惡，令人聞之色變。

衛生福利部南投醫院放射腫瘤科醫師宋時雨表示，食道癌初期症狀不明顯，主要是持續惡化的吞嚥困難及體重減輕，容易被忽略，難以早期發現，往往診斷時，已是第三、四期。另外由於食道是連接口腔至胃的重要器官，食道癌患者往往伴隨著腫瘤阻塞造成食不下嚥，導致營養不良和體重減輕。

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宋時雨表示，營養乃身體的本錢，沒了本錢自是無法承受治療的副作用，使得治療效果打折。而且食道癌的治療，不論是接受手術、化學治療、放射治療或合併治療，皆有個別之副作用與風險。加上飲食習慣與食道癌有密切關係，在台灣尤以有抽菸喝酒習慣者要特別注意。

▲醫師強調食道癌的治療辛苦，但並非全無希望。（圖／南投醫院提供）

如果在腫瘤還小，尚於淺層的黏膜就早期發現，可由內視鏡手術切除。若腫瘤進一步吃到黏膜下層，就得接受食道的切除手術了。但中晚期的食道癌治療相對棘手。宋時雨解釋，由於食道只有薄薄的黏膜層和肌肉層，癌細胞容易往外圍組織侵犯，加上食道周圍淋巴迴流豐富，讓癌細胞更有機會淋巴擴散。一旦疾病發展至此，需要電療、化療及手術治療三管齊下合併療法。

以現今主流療法是先接受放射治療加上化學治療，療程大約兩個月，接著評估治療的反應再接受食道切除的手術。若診斷時癌細胞已轉移至肺、肝等其他內臟，此時的治療以化學治療為主。輔以姑息性的放射治療處理或預防腫瘤阻塞造成的症狀。醫師強調食道癌的治療辛苦，但不是全無希望，呼籲患者與家屬應積極和醫療團隊討論適當的治療方式。