早起累炸！誤吃「3種疲勞早餐」更慘...你喝咖啡也加糖？

▲有加糖的咖啡，會容易讓血糖飆升快，更容易疲勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／本間良子、本間龍介

腎上腺機能低下的人，腸胃的消化、吸收能力都不如預期，使得原本會在早上大量分泌的皮質醇，也由於分泌量不足，令許多人一大早就無精打采。感到疲憊的人，在飲食中應該適當控制麵粉、牛奶、砂糖的攝取量。

無論身體狀況再怎麼好，早餐也該盡量避免只吃甜甜圈和塗果醬的麵包，還搭配加糖的咖啡。這種組合會由於麵粉與砂糖的加乘效果，使血糖值飆升，並且令皮質醇濃度急遽上升。原本在一天當中，早上是皮質醇分泌量最多、腎上腺工作負擔最重的時段，因此這樣的飲食會為腎上腺帶來龐大的負擔，增加其疲勞程度。

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什麼樣的菜色才理想？

我們家的早餐菜色，大都是烤肉搭配新鮮的生菜沙拉。肉的種類各有不同，有時是雞肉，有時則是豬肉。丈夫跟小孩也會和我一起吃飯，但因為我早上吃不了太多肉，便會同時搭配豆腐等豆類製品以攝取蛋白質。

也很推薦日本傳統的和式早餐。味噌湯、烤魚、納豆、少量白飯，加上淋了橄欖油、撒些鹽的簡單生菜沙拉。這種像是在傳統旅館常見的早餐菜色，其實營養相當均衡，最適合藉此調理腎上腺的狀態。

▲糙米等非精製米除了營養價值較高，也能有效抑制血糖值上升、不容易發胖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

主食除了白飯外，請盡量選擇糙米等非精製米，與白米相比營養價值較高，也能有效抑制血糖值上升、比較不容易發胖，還可以同時攝取到其他營養素。不過吃糙米容易脹氣的人，可就不用勉強。

有關每天用餐的次數，不限於一天三次，有的人可能一天吃兩餐就夠了，有的人喜歡少量多餐，分成五、六頓來吃。有些人如果一大早就攝取蛋白質，便容易消化不良，在這種情況下就沒有必要勉強自己。

請「找出適合自己、不適合自己身體的方法」，就像為自己的飲食生活寫日記一樣，多方嘗試、找出適合自己的飲食法。此外，像腎臟不好的人，主治醫師應該都曾經交代，要留意蛋白質的攝取量。倘若罹患相關疾病，請務必還是以醫師指示的飲食法為主。

本文摘自《怎麼睡還是累？因為你吃錯了》／ 本間良子、本間龍介（日本腎上腺疲勞門診「Square Clinic」院長、副院長）／大是文化出版