久坐像針刺！她「跛行、躺不直」坐骨神經痛...這年紀最怕

▲患者因右側下背、臀部、大腿後側疼痛，導致步態跛行。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名86歲梁奶奶去年8月開始感到右側下背痛，痛覺漸漸延伸至臀部和大腿後側，導致行走困難，睡覺時僅能屈膝而睡、無法翻身，就醫確診為坐骨神經痛所致，考量奶奶年事已高，家屬決定求助中醫針灸治療，6個月後奶奶不但能拄拐杖行走，亦可一覺到天明，大幅提升生活品質。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌表示，梁奶奶因右側下背、臀部、大腿後側疼痛，導致步態跛行，走路時無法以右腿承重，久坐時右臀部除了疼痛外，更有針刺感，故只能側身將力量放在左臀部，睡覺時更無法伸直大腿，僅能彎曲睡覺且無法翻身，故經常失眠，自述疼痛指數高達7至8分，令她苦不堪言。

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吳俊昌說，患者經核磁共振檢查，發現其第三腰椎至第一骶椎之間有多節椎間盤突出，第四腰椎至第五腰椎處一級脊椎滑脫，且壓迫神經，確診為坐骨神經痛，但因家屬不敢貿然讓奶奶接受手術治療，故轉而尋求中醫協助。

吳俊昌指出，坐骨神經是人體最粗的神經，由數條腰椎與薦椎發出的神經根相互融合而成，並經過臀部、大腿後側一路向下，至於造成坐骨神經痛的常見原因包括椎間盤突出、脊椎管狹窄或脊椎滑脫，好發於第四與第五腰椎，及第五腰椎和薦椎之間。

▲吳俊昌提醒，民眾可趁年輕時多訓練腰部的核心肌群。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

椎間盤突出常見於50歲以下的民眾，因椎間盤受擠壓突出，壓迫神經跟造成疼痛；而脊椎管狹窄或脊椎滑脫的患者平均年齡為50歲以上，因脊椎骨老化、彎曲、變形等退化性變化，長出多餘骨質（俗成骨刺）壓迫神經所致。

吳俊昌指出，中醫治療主要以針灸為主，運用解剖層次針法，將治療區塊分為腰區和臀區，前者先將針扎入右側第三腰椎和第四腰椎，及第四腰椎和第五腰椎橫突間神經根處，後者則將針扎於右側環跳穴（即坐骨神經通過梨狀肌之處），兩處的針感均有向下傳至大腿後側電流流過的感覺，再搭配其他中醫傳統穴位及配合電針治療。

而患者接受針灸治療近6個月後，步行時可將重心置於右腿，並從使用四足助行器進步至改用拐杖，睡覺時可伸直大腿，也可順利翻身，疼痛指數更降至2分。

吳俊昌提醒，民眾可趁年輕時多訓練腰部的核心肌群，長者平時可打太極拳，並避免從事對椎間盤壓力過大的動作，如彎腰過久、坐矮椅子等，以及多保護膝蓋，若發生急性疼痛時，應盡量臥床休息，並穿上束腹或背架以保護腰部。