頂上無毛！醫分析3大掉髮原因...「雄性禿」做這件事下場更慘

▲掉髮、禿頭可能和體質狀況有關，若有大量掉髮問題，要儘速就醫。（圖／免費圖庫pakutaso、pixels）

記者趙于婷／台北報導

掉髮、產後落髮是不少人頭頂困擾，醫師指出，正常人每日都會掉髮，數量大約介於50～150根左右，季節的交替也可能增加落髮量，不用過度擔憂，但如果洗髮後地上、起床枕頭上有明顯加倍掉髮量，且持續一段時間，建議就要就醫檢查，尤其是有「雄性禿」的人，大多和遺傳有關，千萬不能過度進補，恐加重掉髮。

中醫師賴睿昕指出，臨床上將掉髮分為「圓形禿、產後落髮、雄性禿」，中醫治療會依據不同體質接受藥物或針灸，同時也能鑑別診斷是否為其他造成掉髮的疾病，切勿自行尋求偏方治療，延誤治療黃金期。

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另外，許多人誤以為高溫可把油脂清除乾淨，但用過熱的水洗頭，反而會造成毛囊破壞，吹頭髮時最好和頭皮保持10公分以上的適當距離，吹風機也別過熱，更要見可能減少染燙；而在飲食方面盡量均衡攝取，切勿採取激烈手段，像是只吃水果或喝水來節食減重，否則還沒掉體重，可能就先掉頭髮。

▲醫師提醒，平時要盡量減少頭髮染燙等熱傷害，才能保持頭髮健康。（圖／記者嚴云岑攝）

1.圓形禿

又稱為「鬼剃頭、油風、班禿」，多是突然的髮落，好發於年輕人，成因與情緒壓力有關。中醫認為壓力型掉髮成因為「肝鬱氣滯」，生活中的壓力會造成人體肝氣疏泄失常，導致氣血循環不佳，進一步使得髮失所養，除了掉髮，此類病人還可能伴隨睡眠障礙，食慾下降等症狀。

治療上可以給予加味逍遙散酌加丹參、赤芍來疏肝解鬱、活血化瘀，同時針刺落髮區域周遭，搭配太衝穴、內關穴，不僅能疏通情緒壓力，也可以改善局部氣滯血瘀。

2.產後落髮

女性懷孕期間雌激素會延長頭髮生長期，等產後雌激素下降後，大量頭髮同時進入休止期，一般約在產後3~4個月可看到明顯產後掉髮，一天可能多達300根。中醫認為生產過程會造成肝血及腎精的損耗，加上產後沒有足夠的休息或進食，後天失養會導致氣血虧虛。

此類病人適合給予八珍湯滋補氣血，並搭配針刺下三皇穴補腎氣、足三里補胃氣，可緩解落髮，也能改善其他因氣血不足所造成的不適，如頭痛、腰痠背痛等症狀。

3.雄性禿

型態為前額兩側的髮線逐漸稀疏並往後退，或伴隨頭頂處的頭髮變細、變稀疏，成因與基因有關，遺傳可能來自父母雙方。發生年齡大多是30~40歲，但臨床也見過20歲左右案例，且男女都可能發生。

中醫認為用藥宜清熱涼血，可搭配針刺百會穴、四神聰穴、本神穴來疏通頭皮經絡，延遲掉髮進展速度，需特別注意的是，這類的病人勿過度進補，否則可能化熱反而加重掉髮。

