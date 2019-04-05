保健品怎麼挑？藥師曝「4大超NG心態」：看評價沒意義

▲購買保健食品時，要先諮詢專業人員的建議。（圖／記者黃克翔攝）

文／微笑藥師

微笑團隊每天受理民眾各種的醫療保健相關諮詢，提供大家更專業且合乎個人狀況的建議，至也面臨到不少諮詢時的困境，而影響整體問答的效益。所以微笑本周想與大家分享諮詢時最常碰到的NG狀況，希望對大家爾後的諮詢有幫助。其實諮詢就跟看醫生一樣，務必清楚交待自身狀況及目的，不然誰也無法給出適合的建議。

一、能幫我推薦保健食品嗎？

微笑每天都會被問到：「我想找顧眼睛的產品，可以幫我推薦嗎？」然後就沒下文了…事實上每個人挑選護眼產品的需求大不相同，使用年齡、近視與否(幾度)、有無乾眼症、血壓血糖、有無服用其它藥品以及選用護眼產品的「目的」，這些因素都會影響產品的挑選，如果沒有清楚表達使用者本身的狀態與需求，專業人員很難準確判斷適合你的護眼產品。

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舉個簡單的例子，一般葉黃素主要是預防藍光對眼睛水晶體及視網膜的傷害，也就是大家耳熟能詳的預防白內障及黃斑部病變；而護眼配方中的花青素主要針對眼睛微細血管及睫狀肌的調節；Omega-3主要針對脈絡膜的抗發炎，舒緩眼睛的乾澀感；維生素A主要針對眼睛黏膜及視網膜感光細胞，以前常用於改善夜盲症。

光一個護眼產品，就有分這麼多不同成分，而且各種用途所需劑量也大不相同，所以下次在諮詢選購產品前，不妨多描述自身需求及提供詳細資訊，這樣衛教人員才能提供完善的諮詢服務。

二、A與B產品，哪個比較好？

許多民眾會詢問微笑不同配方孰優孰劣，市面上也有許多產品的比較表，但是結果會依不同比較方向而有所差異，所以在諮詢專業人員不同配方的比較前，應先清楚說明選購的目的及需求。以益生菌配方選擇為範例，如果一個配方為ABC配方，另一方配方為LP33+A菌配方，如果在不確定補充目的情況下，是無從比例配方的好壞。

再更細的解釋，若A配方為A+B+C共120億菌配方；B配方為A+B 共100億菌+果寡糖/鳳梨酵素或氧化鎂配方，如果補充目的是緩解便祕狀況，那當然選擇B配方比較合適，但如果是想改善容易腹瀉的狀況呢？那當然會建議改選A配方比較合適。所以配方比較的結果，會依選購用途而有差異，絕對沒有一個產品是最好的！

▲藥師提醒，買保健品不要看評價，別人使用評價高，不見得自己適用。（圖／ETtoday資料照）

三、一個產品可以符合所有需求？

不少民眾會問，有沒有益生菌可以同時改善腸道、過敏、抵抗力的益生菌產品。事實上不同菌種有其不同的功能，但若把各種菌種摻雜在一起，反而有可能影響各自益生菌的作用，況且一粒膠囊或單份粉包，如果添加多種益生菌，那勢必每種菌種的菌數都不高，甚至可能無法發揮預期的保健作用，所以千萬別期待單一益生菌配方可以同時改善多種狀況。

舉護眼產品來說，每粒膠囊1.4公克，扣除賦型劑，每粒膠囊所能容納的成分重量不超過1.2公克，無法同時含有足量的護眼配方，例如魚油、山桑子、葉黃素、蝦紅素。如果一個配方同時含有多種護眼成分，那勢必每個成分都只有一點點，或是只有主成份是足夠量，其它配方都是些許添加而已。所以一個配方不可能滿足所有的使用族群，勢必要依個人的狀況，去做合理的搭配使用。

四、看評價，買保健品？

沒意義。因為每個人選用保健品的原因不同，別人使用評價高，不見得自己適用。舉個常見的例子，很多民眾在選購益生菌前，習慣上網查詢相關產評價。微笑認為，購買前先查清楚相關資料是個很好的習慣，舉凡產品外觀、成分標示、生產公司及原料來源以及相關檢驗資料。

但別人的使用評價，參考性真的不高。服用抗生素引起的水瀉，不少媽媽分享哪類益生菌很好管用，使用評價很高，但應用於乳糖不耐的腹瀉效果就不彰。所以藉由專業人員釐清狀況，才是挑對保健品的關鍵。

購買食品前，最關鍵的因素在於，要先瞭解自己的「需求是什麼」，再來找到「滿足需求的因素是什麼」。再者每個人的身體狀況不同，對別人效果不錯的保健產品，不一定適合我。所以一定要問清楚，「這保健食品，我能不能吃？」必須將自己的身體狀況，服用藥品或其它保健食品，一併告知專業人員。

微笑教大家一個方法，在說出自己身體狀況前，不妨先問，「請問這產品，什麼情況或體質不適合吃」、「這產品的用途是什麼？」，再來說明自己目前的狀況，如此一來，可以避免被錯誤推銷。商品的評價僅能反應個案的心得，但不見得適用於不同的狀況，所以起心動念打算購買保健品時，不妨先諮詢專業人員的建議，替自己健康多一道把關。