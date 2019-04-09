PM2.5穿透肺泡！醫神分析「5款口罩」：機車族最愛完全沒用

▲醫師指出，機車族最愛的布口罩並沒有阻隔PM2.5的效果。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

根據環保署空氣品質監測網顯示，今（9）日從北到南有22處空品測站達對敏感族群不健康橘色警示等級，外出預防空汙第一步就是要戴口罩，但市面上口罩種類眾多，胸腔重症醫師蘇一峰也特別說明「紙口罩、活性碳、醫療級」等5種口罩的特性。

蘇一峰說，空氣中的細懸浮微粒PM2.5顆粒相當微小，進入呼吸道到了肺部，甚至可以穿透肺泡進入血液循環，危害是整個全身性的，除了肺部疾病，也會引起心血管疾病、中風、心肌梗塞、多種癌症風險。

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目前市面上口罩可分為「紙口罩、布口罩、活性碳、醫療級、N95」5種。但紙口罩和布口罩過濾微粒的效果最差，以最方便購得的醫療級口罩來說，若戴得好、貼和度佳，阻絕效果至少可以達到三至四成，配戴時一定要注意壓實鼻部金屬片、口罩覆蓋過下巴，並注意臉頰兩側有無密合。

另外，他也建議民眾可參考經濟部標檢局「防霾口罩檢測標準」選用口罩，檢驗後的口罩會分為ABCD四級中，A級是PM2.5最高防護規格，適合紫爆以上時使用，防護和過濾效果甚至比N95口罩還要佳，B、C、D級則依序分為紫爆、紅色警示、橘色提醒。

▲配戴醫療級口罩，一定要注意壓實鼻部金屬片。（圖／記者黃克翔攝）



【市面5種口罩特性、防護說明】

1.紙口罩

優點便宜、但是過濾微粒的效果最差，容易因水分而潮濕，對於飛沫、唾液、血液等等體液傳播病缺乏保護力。

2.布口罩

是許多機車族最常配戴的口罩，優點是可重複水洗，但是過濾能力差，對PM2.5完全沒有阻擋能力，布口罩主要阻擋的是PM10以上的大顆粒，且面部密合度不佳。

3.活性碳口罩

活性碳口功能是吸附有機氣體、惡臭分子和毒性粉塵，但是本身過濾能力不佳，需要合併有過濾層，才能預防空汙，如果該款口罩沒有過濾層，那並沒有預防PM2.5的效果。

4.醫療級口罩

醫療人員使用的藍色、綠色口罩，有三層不織布，外層為PP防潑水材質，可阻隔病源飛沫或體液，中層為特殊濾網阻擋層，能阻隔細菌與粉塵，內層則是可吸收汗水油脂的柔細纖維，而阻擋絕大部分的PM10以上的懸浮微粒。實驗室可阻擋7成PM2.5，但是以完全不漏氣的前提去計算，醫療口罩使用上並無法與臉部緊密貼合，阻擋PM2.5能力約3-5成。

5.N95口罩

可以阻擋超過95%非油性的次微米顆粒（0.1~0.3µm），以預防PM2.5來說，N95可以到達完全阻擋的效果，但是缺點是N95呼吸阻力大，對心肺功能不佳者或老人小孩都難以使用。