3歲女童「咬爆玻璃吸管」險割喉！嘴滲血母驚：無法拼完整一支



▲碎玻璃割喉！使用環保吸管得注意。（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

現今大家講求環保，選擇使用不鏽鋼吸管或是玻璃吸管，想不到竟隱藏危機。今天蒼藍鴿醫師分享，一名3歲女童把玻璃吸管「含著玩」，卻不慎將玻璃吸管咬破，造成她嘴角滲血，母親發現趕緊挖出她嘴裡的碎玻璃，但發現已無法完整拼成一支，大多已被吞下肚，迅速將她送醫。醫師呼籲家長不該因物品比較大、比較長就安心，尤其是玻璃製品更應該當心。



▲玻璃吸管竟然成為隱患？（圖／記者李毓康攝）

一名婦人為3歲女童準備玻璃吸管，不料忙完後看見小孩嘴角開始滲血，才發現玻璃吸管竟被咬掉一截、成為一堆玻璃碎片，大部分的碎片都被她的孩子吃進嘴巴裡面。婦人大驚失色，便扳開小孩的嘴巴、趕快把裡頭的玻璃碎片拿出來開始拼裝，竟發現沒辦法拼成完整一支，推測可能有少數碎片被女童吞進肚子裡，趕緊將她送醫。

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蒼藍鴿表示，驚慌失錯的母親火速將女兒送醫，吞進碎裂物有立即的危險性，需要趕快做胃鏡看食道跟胃有沒有受傷。由於女童年齡太小，做胃鏡危險性高，再加上食道也窄，管子進去容易壓迫到氣管，造成呼吸上問題，因此必須插管來保護呼吸道，最後將女童送進加護病房，麻醉後插管，委由專業小兒腸胃科醫師做胃鏡檢查。

▲大家都以為玻璃吸管堅固，其實不然。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

結果發現，碎片已經隨著消化道跑到小腸、大腸裡面。胃鏡並沒有從胃和近端的十二指腸看到碎片，也在胃壁上看到劃傷的痕跡，推測女童吞下碎片，現在已進入長長消化系統，非胃鏡可看到範圍。因此目前也只能觀察，希望小碎片隨著腸胃蠕動自然的排出，但若真的不幸的話，碎片可能在蠕動的過程中造成嚴重的傷害，甚至造成所謂的穿孔。

▲嬰孩咬合力強，若不慎將碎片吞進肚，恐引發胃穿孔。（圖／達志提供）

蒼藍鴿也呼籲：「各位家長千萬不要以為比較長、比較大的東西，都是安全的。尤其是這種玻璃製品一定要注意。」小朋友的嘴巴非常厲害，經常用力去咬，一咬碎成碎片可能就會被吞進肚子裡面，因此各位家長一定要小心。

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