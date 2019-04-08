「甜豌豆」超標7倍！北市抽驗蔬果「3件農藥殘留違規」

▲環南市場丙棟431號攤的甜豌豆檢出農藥殘留超標7倍。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（8）日公佈108年2月第1波蔬果產品抽驗，3件不符規定，包括1件「蚵白」檢出2項，「豌豆莢」及「甜豌豆」各1件檢出1項殘留農藥不符規定，其中甜豌豆農藥殘留超標7倍。衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售。

食藥科參議兼代科長王明理指出，衛生局定期至蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，此次違規產品包括姜林O美（富民市場外攤）販售的蚵白、家福股份有限公司（家樂福）士林忠誠分公司的豌豆莢、 環南市場丙棟431號攤的甜豌豆，分別驗出農藥殺蟲劑大滅松、歐滅松、殺菌劑亞派占、快諾芬殘留。

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王明理說，已命不符規定產品抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥，另外，也已通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格。

▲家樂福士林忠誠分公司的豌豆莢檢出違規農藥殘留。

衛生局提醒，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，建議民眾購買時，優先選購當季蔬果，在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時，可將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

▲富民市場外攤「蚵白」檢出2項農藥殘留。