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遠離失智症！哈佛研究：每天喝「這果汁」機率降低30％

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▲失智症 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣目前失智症人口超過27萬人 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

美國哈佛大學11月在期刊《神經內科》（Neurology）發布，長期攝取蔬果、柳橙汁可以遠離失智症。據了解，這項研究是針對2萬8千多位男性，長達20年的時間內進行追蹤調查，發現每天喝一杯柳丁汁的人，比其他人出現失智症狀的機率低3成。

據衛生福利部統計，台灣目前失智症人口推估已超過27萬人，且逐年增加中，因為失智症是導致全球長者失能及生活無法獨立的主要原因，因此如何預防失智症便成為大家相當重視的議題。南投醫院神經內科鄭耕兆醫師表示，造成失智症的原因很多，藥物治療多以延緩疾病進展為主，除了均衡飲食蔬果外，正常的生活作息、規律運動習慣及良好的人際互動也都很重要。

▲▼喝柳丁汁預防失智，買柳丁支持南投在地果農。（圖／南投醫院提供）

▲現在正值柑橘類水果的盛產期。（圖／南投醫院提供，下同。）

營養室蔡秀雯主任表示，柳丁含有醣類、膳食纖維、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、鈣、磷、鉀、檸檬酸及果膠等10大豐富營養素。她建議，柳丁一日份量建議是兩個拳頭大，總建議量大約200至240CC，因為新鮮柳丁含有纖維質，可以預防便秘，也可以延緩血糖升高，因此單吃柳丁的好處會比柳丁汁多。

南投中寮的柳丁品質優良名聲遠播，除了常見的傳統柳丁與橘子，為了讓民眾品嘗更美味的口感，中寮農民經幾次改良，栽種出豐富多樣的柑橘品種，風味獨特，例如紅肉柳丁、黃香橙、財丁、珍珠柑、帝王柑、佛利蒙等等。

現在正值柑橘類水果的盛產期，據中寮農民透露今年颱風少，各種水果都大豐收，導致柳丁買氣低落，價格暴跌，銷售不如預期。為了不讓果農的心血付諸東流，南投醫院鼓勵民眾應以實際行動來挺在地果農，優質的當季水果送禮自用兩相宜，多吃柳丁除了搶救南投果農更能照顧自己與全家人的健康。

▲▼喝柳丁汁預防失智，買柳丁支持南投在地果農。（圖／南投醫院提供）

▲南投醫院以實際行動挺在地果農。

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關鍵字： 柳丁 哈佛研究 失智症
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