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北市外籍大學生確診麻疹　衛生局公布「活動足跡」匡列164人

台北市麻疹個案足跡。（圖／北市衛生局提供）

▲個案活動足跡。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市新增1例麻疹境外移入確定病例，為10多歲外籍大學生，3月29日入境後於4月7日開始有發燒、喉嚨痛症狀，4月11日從臉、手部到身體出現紅疹，4月12日就醫後經醫師評估懷疑麻疹通報採檢，於4月14日經疾病管制署研判為確定病例。衛生局針對此個案匡列接觸者共164人，包含同住者、同學及就醫接觸者，將持續進行健康監測至4月30日。

北市衛生局疾管科科長余燦華說明，個案是外籍大學生，可傳染期間有公共場所活動史，相關場域均已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至4月30日。

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麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。

接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

余燦華提醒，如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，可儘速與居住地健康服務中心、北市防疫專線(02)2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，且尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，請儘速攜帶幼童前往本市合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險，

疫苗接種與合約醫療院所相關資訊可向北市十二區健康服務中心或撥打臺北市防疫專線（02）2375-3782洽詢。有關麻疹相關資訊可至衛生局官網/主題專區/傳染病預防/麻疹專區查詢或致電1922或臺北市防疫專線（02）2375-3782詢問。

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