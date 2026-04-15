每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！　醫揭各年齡建議次數





▲哈佛研究發現，每個月清槍次數達21次者，罹患攝護腺癌風險大幅降低。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你最近「性福」嗎？性生活不只是伴侶間美好的催化劑，更是男性的健康指標。泌尿科醫師呂謹亨引述研究直言，規律的性生活與適當的射精頻率，與心血管、攝護腺健康及壽命息息相關。研究更發現，每月射精達「黃金次數」21次以上的男性，罹患攝護腺癌的風險可大幅降低，甚至高達33%。

開業泌尿科診所院長呂謹亨在粉專指出，根據《美國心臟病學期刊》研究顯示，每週性行為2次或以上的男性，與每月不到1次者相比，罹患心臟病的風險降低約45～50%，可說是「心血管的超級保健品」。醫師解釋，性愛是一項很好的輕度運動，每次平均可消耗約60大卡，能釋放腦內啡減輕壓力，並增強免疫系統功能。

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除了護心，射精次數更是守護攝護腺的關鍵。呂謹亨醫師引述哈佛大學長達18年的大型研究，發現每月射精達21次以上的男性，與每月僅4～7次的族群相比，罹患攝護腺癌的風險大幅降低19～33%。醫師進一步分析防癌3大機制：規律射精能幫助攝護腺「排出舊廢物與潛在致癌物」、活化並調節荷爾蒙（如睪固酮），並顯著改善骨盆腔血液循環。

不過，考量到各年齡層體能差異，呂謹亨醫師引用日本醫師的觀點，分享每月建議清槍目標：

● 40多歲族群：每月建議12～18次。

● 50多歲族群：每月建議8～12次。

● 60歲以上長者：可維持每月6～10次。

此外，呂謹亨醫師也提醒，勃起功能障礙（ED）往往是男性的「健康警報器」。由於勃起需要良好的血管功能，這類症狀常是動脈硬化、冠心病或中風的早期警告指標，甚至是高血壓、糖尿病的隱患。他呼籲男性若有症狀應勇敢就醫，千萬別因為害羞而避諱。

呂謹亨醫師叮嚀，維持良好的性生活之餘，日常也要記得少吃加工肉類、避免攝取過多動物性脂肪，並配合規律運動與戒菸，才能從內而外維持真正的健康與活力。