週2出生＝萬人迷！從你生日「是星期幾」看愛情　網驚：有準



▲想探究自己的個性如何，看你出生是「星期幾」就知道。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

網友們都喜歡看星座、出生月份或是運勢占卜以摸索自己的性格和命運，但此次要看的不是出生日月，而是從出生那天是「星期幾」觀察你的愛情運走向。香港媒體《新假期周刊》分析從週一至週日出生的網友們，及其所對應的性格及戀愛風格，不只能了解自己在愛情裡的特質，知道心儀對象的生日，找出能一出手就命中他心的神招吧！網友實測直呼：「有準欸」！



星期一出生：控制慾強

星期一是每一週的開工日，就得打起精神迎擊所有挑戰，因此在這天出生的人就給人主動、積極的感覺，別人也都能感受你滿溢的活力。而且本身極具領導力的你，能有效帶領團隊成長、向前邁進。但反觀愛情，週一寶寶太一意孤行，甚至控制慾太強自己卻不自知，切記見好就收才是上策。

星期二出生：天生萬人迷

週二寶寶帶著藝術家氣息出生，雖然喜歡獨處，但對於和陌生人打交道也落落大方。也因為老天賦予你熱情的性格，因此如同「萬人迷」般容易使人對你著迷，從小到大追求者多到要領號碼牌，但你有時卻會對真愛感到迷茫，甚至感嘆遇不到對的人。



▲星期三出生的人渾身散發「帥氣」。（示意圖／pixabay）

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星期三出生：就是很霸氣

嚮往自由是週三寶寶的特質，別人和你相處，能感覺到強烈的氣場，性格中帶有霸氣，生活中的種種表現散發出只有「帥」字形容的氣息。在感情中你很有同情心，就算面對不喜歡的人向你告白，你有時也會顧於情面勉強答應。

星期四出生：天使性格

就算自己遇到不如意的事情，週四寶寶也會拾起笑容安撫身邊需要安慰的朋友，你擅長傾聽與安慰，常常成為身邊朋友傾訴的對象。而這樣的特質轉移到感情上，使得你經常委屈自己，總把對方的需求放在第一位，而忽視自己內心的真實感受。



▲報導指出，週五出生的人天生自戀有公主病。（示意圖／記者李佳蓉攝）



星期五出生：公主病／王子病

週五出生的人超自戀！刊稱帶著公主病、王子病特質來到這世上，讓很多人對你感到反感，總覺得別人的生活就得繞著自己轉。這樣的特質同樣投射在感情世界裡，你因為容易忽略對方的感受而讓感情越來越淡，讓愛情漸漸崩解，建議多花時間了解對方，才會讓人願意和你相處。

星期六：太固執

週六寶寶堅強又頑固，對於自己很有自信，認為很多事情不靠別人自己便能一手包辦，覺得他人的建議刺耳難採納，固執以及事事不願退讓的態度讓人們離你遠去。在感情中你們該學會放低姿態，別執著在一些芝麻綠豆大的小事情上，在愛人面前選擇退一步，才能讓這段關係走得更長遠。

星期日出生：天生聰明

天資聰穎的週日寶寶，會為自己訂定很高的目標，強迫自己一定要達成，你對自己要求很高，好勝又好強。在感情中你著眼在對方為何沒做到這、沒做到那，但卻忽視了對方為自己所做的付出和努力，有時著眼當下你會發現自己其實很幸福的。