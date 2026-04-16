狂嗑藍莓！她「胃長石頭」痛到送急診　醫示警：4類人別亂吃

▲女子連續2天每天吃大量藍莓，因劇烈腹痛就醫，診斷出胃結石。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

社群盛傳「吃藍莓可抗發炎」、「天然消炎藥」等討論，使不少民眾跟風搶購買來吃。然而大陸福建一名女子因聽說藍莓具有健康功效，連續2天大量食用，竟引發劇烈腹痛、嘔吐等症狀；去醫院急診檢查後，醫師發現其胃部出現硬結團塊，確診為胃結石，主因是短時間攝取過多藍莓，導致果膠與鞣酸在胃部凝結成石，甚至可能引發胃潰瘍。

根據陸媒《人民日報》報導，日前福建一名女子聽信網傳有關於藍莓對身體有多好的說法，一天就吃下250公克藍莓，連續兩天都大量攝取，結果身體還沒變好，就先出現腹部劇痛，伴隨噁心和胃酸逆流。女子就醫檢查才發現，胃部已有結石。

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福建第二人民醫院腸胃科毛姓醫師指出，藍莓確實含有豐富的花青素與膳食纖維，對於改善慢性低度發炎、維護血管健康及調節腸道菌叢具有正面助益。醫師表示，藍莓中的抗氧化成分能輔助降低心血管疾病風險與代謝症候群，但必須強調，食物的「抗炎」效果屬於長期營養調理，與醫學上的「抗生素」或「消炎藥」性質截然不同。

醫師揭藍莓「2成分」不宜空腹食用

針對這起案例，毛醫師解釋，藍莓雖是優質水果，但含有較高比例的果膠與鞣酸，若在空腹狀態下一次攝取過多（如案例中每日食用約250公克），這些成分會與胃酸發生反應，並與蛋白質結合形成難以消化的固體團塊。因此，對於腸胃功能較弱或消化道敏感的族群來說，過量食用非但不能抗發炎，反而會加重腸胃負擔，引發嚴重的消化道梗阻。

有營養師建議，一般成人食用藍莓應掌握「適量、不空腹」的原則，每日建議攝取量約為一小把（約10至20顆），選擇直徑約1.4至1.6公分的中型果實最能兼顧口感與營養價值。同時呼籲民眾切勿將藍莓視為治病靈藥，尤其是急性細菌感染引發的發炎，若僅靠吃水果而延誤就醫，恐讓輕微的咽喉炎或胃腸炎演變成化膿或脫水等重症。

4類族群不宜多吃藍莓

此外，醫師特別點名4類族群的人不宜盲目跟風多吃藍莓。首先是糖尿病患者，須注意水果糖分對血糖的影響；其次是脾胃虛寒、容易腹瀉者，因藍莓性涼，過食恐加劇症狀；第三是腎臟病患者，藍莓所含的草酸鹽可能導致結石惡化；最後是正在服用「抗凝血藥物」（如華法林）的患者，藍莓中的水楊酸成分可能干擾藥效，增加出血風險。

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