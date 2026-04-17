擔心肌肉流失只知道補蛋白質？營養師：小心補多反成負擔！推薦「HMB」補給品鎖住肌肉量

▲營養師劉怡里建議：40歲後肌肉流失快1-2，單補蛋白質恐不足，應補充具醫學實證的HMB鎖住肌力，維持長輩好體力。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

隨著台灣邁入超高齡社會，肌力健康已成為全民關注的照護核心。許多孝順的子女在照顧長輩時，常陷入「蛋白質補越多越好」的加法誤區，然而診間卻常見到家屬困惑：為何長輩每天大魚大肉、狂補高蛋白，體力卻依然每況愈下？知名營養師劉怡里提醒，長輩若只盲目補充蛋白質，卻忽略了「肌肉流失的速度」，就像是在有漏洞的桶子裡裝水，補再多也是入不敷出。

肌肉流失速度驚人！70歲後進入快速下滑期

劉怡里營養師指出，醫學研究顯示人體肌肉量在40歲之後就會開始走下坡1-2，平均每10年會流失約3%到8%，最需要警惕的是，一旦到了70歲以後，流失速度更可能倍增至高達15%3，喪失肌肉的狀況會直接導致長輩出現「走幾步路就想休息」、「體力不足以支撐散步」等體徵，也可能提高跌倒、住院及失能的風險。

在實際的照護案例中，常有家屬焦慮表示，已經幫父母挑選了蛋白質含量極高的營養品，爸爸卻還是沒體力去公園散步。對此，營養師解釋，這並非單純蛋白質攝取不足，而是因為隨著年齡增長，人體合成肌肉的速度往往趕不上流失的速度 ；如果只是一味地補充蛋白質，不僅無法有效保住肌肉存摺，過量攝取更可能對長輩的身體，特別是腎臟功能造成不必要的負擔。

關鍵營養成分HMB：如同肌肉的「營養防護鎖」

為了破解「加法誤區」，劉怡里營養師引用研究說法表示，除了補充足夠的優質蛋白質，更要挑選能同時達到「減緩流失」與「增肌」效果的營養成分，其中最具醫學實證的就是「HMB」。她認為HMB就像是「體力的營養防護鎖」，HMB（β-羥基-β-甲基丁酸鹽）是人體必需胺基酸白胺酸（Leucine）的代謝產物，在肌肉保養的機制中，HMB扮演著雙重角色：一方面它能促進肌肉合成4，另一方面更能有效抑制肌肉分解4，鎖住肌肉不讓其輕易流失，這種「一增一鎖」的機制，才是維持長輩長期好體力的關鍵。

擺脫「101顆蛋」攝取困境，追求高效率補給

然而，想要單靠日常飲食攝取足夠的HMB並不容易，劉怡里營養師舉例，若要從原型食物中獲得科學實證有效的HMB劑量，可能需要攝取極大量的食物（例如相當於101顆雞蛋的白胺酸轉化量），這對於食量較小或消化功能退化的長輩來說，根本是攝取困境、完全做不到。

因此，選擇含有HMB配方的醫學專業營養補充品，成為現代家庭的高效率解決方案。透過專業配比，長輩能輕鬆攝取到足量的HMB以及優質蛋白質、多種維生素與礦物質，讓營養補充變得科學且精準，避免了傳統食補可能帶來的熱量或代謝負擔。

存好體力是為了「陪伴的自由」

營養補充的最終目標不只是數據上的肌肉量，更是為了生活的品質。劉怡里營養師感性表示，診間許多照護者的心願其實很簡單，就是希望爸爸媽媽能有體力走出門、去公園散步，或是跟著家人一起旅行。

「存好體力和肌力，是為了陪伴的自由。」 透過正確的營養觀念，從40歲開始及早儲存肌肉存摺，並聰明挑選含有HMB成分的營養品，才能有效鎖住體力，讓長輩在晚年依然能擁有行動自如的快樂人生，與家人共同創造更多美好的回憶。

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