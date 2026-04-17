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進口馬鈴薯驗「龍葵鹼」毒素量能遭疑　食藥署：隨時可擴充

▲▼馬鈴薯。（圖／CFP）

▲馬鈴薯含有具毒性的龍葵鹼，因應美國推動進口，國內相關檢驗量能近日深受矚目。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

立法院日前針對美國進口馬鈴薯食安質詢時，官員提到「剔除」一詞，引發外界誤解為僅需將發芽或腐爛部位切除即可加工、流通，對此食藥署澄清，「剔除」是指將整顆問題馬鈴薯丟棄，而非局部挖除，民眾切勿誤解。

食藥署食品組組長許朝凱說明，當時在立院的應答，是指在整批馬鈴薯中，只要發現一顆有問題，即應挑出淘汰，而不是將芽眼或腐爛部位切掉後再加工或流通。他強調，「剔除」並不是修整或處理，食安建議是整顆丟棄，這點必須讓民眾清楚。

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針對管理分工，許朝凱說，進口馬鈴薯有無「發芽」屬於檢疫議題，由農業部負責，主要考量是避免外來馬鈴薯在台灣繁殖；「腐敗」則屬食品衛生問題，由食藥署執掌，只要出現腐爛，便不符合一般衛生標準，不得流入市場。

至於邊境與市售管理，許朝凱強調，並非僅看外觀，食藥署以具有毒性的龍葵鹼檢驗為核心指標，檢驗不合格就不能進口、販售，外觀僅為輔助判斷。

外界關注目前衛福部認證可進行龍葵鹼檢驗的單位僅2家，日後若擴大進口，量能恐不足。對此，許朝凱指出，相關檢驗技術並不困難，實務上，各地衛生局都有執行能力，只要有市場需求，檢驗量能自然會擴充，且根據近3年馬鈴薯進口及抽驗狀況，相關檢驗作業一直持續進行，目前量能並無不足或難以應付等情形。

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關鍵字： 馬鈴薯 食安 剔除 龍葵鹼 檢驗

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