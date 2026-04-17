肺癌篩檢揪出結節2/3是惡性　7年僅長大0.2公分手術後才確診

▲極早期的微小肺部結節。若醫師難以判讀，應定期追蹤。（圖／台北慈院提供）

記者邱俊吉／台北報導

肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢愈來愈普及，某些人覺得太早期發現個案，對患者恐造成困擾，但台北慈濟醫院最新研究顯示，其實肺部結節若進入手術、切片確認的階段，最後結果高達2/3為惡性，且早期肺癌生長速度緩慢，1年僅約增加0.1公分，這凸顯影像判讀、處置決策都不容易，民眾也不能掉以輕心。

這項研究由台北慈院胸腔內科主治醫師吳智偉進行，研究回溯分析2013至2018年間、到該院接受LDCT篩檢共6997人，並追蹤至2023年，結果顯示，接受手術或切片的腫瘤中，約2/3為惡性，且以肺腺癌最常見。

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研究進一步分析發現，發現的良性病灶多為纖維化及炭粒沉積，其與過去感染、發炎留下的疤痕，以及空氣污染微粒吸入累積有關，但影像與早期肺癌相似，單靠影像往往難以區分良、惡性；此外，約13%的良性腫瘤是在追蹤期間以新發生病灶出現，也增加初期判讀難度。

此外，研究指出，部分早期肺癌生長極為緩慢，每年僅增加約0.1公分，若追蹤時間不足，可能低估風險，即使醫師會綜合結節大小、影像型態、生長變化及個人風險因子進行判斷，卻仍難避免不確定性。研究相關成果已發表於國際醫學期刊《International Journal of Medical Sciences》。

吳智偉舉例，一名64歲女性無抽菸習慣、無家族史，健檢發現1.2公分肺結節，後來持續追蹤7年，增至1.4公分，最終決定手術，才確診為第1期肺腺癌；因屬早期發現，術後無需化療，恢復良好，也顯示長期追蹤有助掌握變化、及時處置。

吳智偉提醒，早期的結節因體積小，部分甚至無法進行切片，目前多以0.8公分作為基本判斷門檻；當影像一時難以判讀，更應規律追蹤，若後續擴大或特徵改變，再與醫師討論是否進一步治療。