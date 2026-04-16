害精蟲游不動！「1款飲料」是泌尿道災難　醫示警了

▲高糖分、高咖啡因的能量飲料害慘下泌尿道健康。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

熬夜加班或運動前，你習慣灌一瓶能量飲料續命嗎？小心提神不成，反而透支了下半身的健康！泌尿科醫師江佩璋示警，過度依賴提神飲料正悄悄摧毀你的泌尿生殖系統。他分析，能量飲料中含有3大危險成分，不僅會引發「蟲蟲危機」，甚至可能讓女性受孕卡關。

三總泌尿科醫師江佩璋在粉專解析能量飲料的3大危險成分。首先是「超量咖啡因」，單罐含量高達80～160mg，除了刺激大腦，更會直接刺激膀胱平滑肌，降低尿意閾值；其次是「爆表高糖分」，部分品牌一罐含糖量高達40g，加上尿液濃縮，成為細菌滋生的完美溫床；最後則是「隱藏版刺激物」瓜拿納，這種超高濃縮咖啡因搭配牛磺酸，會加重細胞氧化壓力。

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江佩璋醫師進一步列出能量飲料對泌尿生殖系統的「3大殺傷力」：

1. 下泌尿道災難：醫師指出，強烈的利尿與刺激作用極易引發頻尿、急尿、夜尿。若水分補充不足，高濃度尿液更會大幅增加泌尿道感染與腎結石風險。

2. 男性蟲蟲危機：研究證實，規律飲用會導致睪丸組織氧化損傷，讓「精蟲濃度與活動力顯著下降」。

3. 女性受孕卡關：過量咖啡因與糖分會干擾荷爾蒙，導致卵巢儲備下降、排卵異常，甚至增加孕期風險。

為了守護健康，江佩璋醫師提醒，健康成人每週飲用應以1罐（約250 mL）為限，且當天不宜再攝取咖啡或茶。此外，喝完後務必加倍補水，大量補充白開水以抵消利尿效應，避免尿液過度濃縮。

最後，江佩璋醫師點名「備孕中男女、膀胱過動症患者、反覆泌尿道感染或腎結石／腎臟病友」等高風險族群，應將能量飲料列為拒絕往來戶。