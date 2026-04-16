糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招醫大推

▲女粉絲白飯照吃，靠著戒掉添加糖、超加工食品，並搭配運動，成功瘦身10公斤。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人一聽到自己血糖偏高、或是發現肚子多了一圈肉，第一反應就是把碳水化合物當成前任在躲。減重醫師蕭捷健分享一名女粉絲照吃白飯、搭配運動，在短短4個月內讓糖化血色素從9.7%降至完美的5.8%，不僅剷肉10公斤，就連腰圍也縮小10公分，體能強大到能抱起31公斤的孩子邊走邊笑。

蕭捷健醫師近日在粉專分享一則令他感動的訊息。該名成功減重的女粉絲透露，以前體能差到連18公斤的小孩都抱不起來，自從開始追蹤醫師的衛教資訊後，她改變了對澱粉的恐懼。透過「戒掉添加糖與超加工食品」、「以天然食物為主（包含白飯）」以及「搭配有氧與阻力運動」，身體能量不但沒有不足，抽血報告也越來越漂亮。

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「澱粉真的超無辜啊！」蕭捷健直言，大家總以為戒澱粉，糖尿病就會乖乖投降，這完全搞錯了重點。他解釋，關鍵在於「碳水循環」，也就是看日子、看活動量吃飯。當進行阻力訓練時，肌肉就像一塊乾癟的海綿，急需能量補給，這時吃下去的白飯會直接被肌肉吸收，轉化為力量，糖分根本沒機會留在血液裡作怪，血糖自然「穩 duck duck」。

蕭捷健進一步指出，肌肉其實是身體裡「最大的吃糖怪獸」。當肌肉量提升，吃澱粉的額度自然變多，胰島素敏感度也會大幅提升。與其盲目地將碳水降到零，現代醫學更看重的是「碳水化合物品質（Carbohydrate Quality）」。

看著女粉絲從「抱不動孩子」到現在能「扛起31公斤小孩」，蕭捷健感性表示，這才是健康減脂最迷人的地方。他呼籲民眾，選擇天然澱粉來源並配合規律肌肉訓練，身體就會從儲蓄模式升級為高效燃燒模式，「好好吃飯、好好練肌肉，你也可以變成地表最強的爸媽！」