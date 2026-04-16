孕婦愛愛「高潮3次」怕宮縮急問醫　一票喊炫耀文

▲蘇怡寧指出，網路上常說前三個月不能做愛，其實沒有這麼絕對。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名孕婦私訊詢問婦產科名醫蘇怡寧，嘿咻「高潮三次」怕引起宮縮，結果一票留言直呼是「炫耀文」。

蘇怡寧在臉書分享當事人的私訊截圖，以下為雙方對話：

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孕婦：醫師您好～我目前懷孕4-5周，昨天想要做愛，但是怕高潮會引起宮縮（因為前一天有做，高潮3次）。網路上查到的有說，高潮不會影響，也有說前三個月儘量不要做愛，不知道到底是怎麼樣，所以想請問您～～～謝謝。

蘇怡寧：重點是你前天高潮後有怎樣嗎？

孕婦： 好像沒有。

蘇怡寧：恭喜你。

孕婦：可以放心做愛了，謝謝醫師。

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



醫：懷孕初期通常可有性行為

蘇怡寧發文指出，很多人一懷孕，就開始對性行為特別緊張跟排斥，怕一不小心就會影響這個小三；但事實上，如果是正常的子宮內懷孕，沒有出血、沒有腹痛、沒有破水，也沒有醫師特別交代的禁忌，懷孕初期通常是可以有性行為的。

蘇怡寧指出，網路上常說前三個月不能做愛，其實沒有這麼絕對，早期流產最常見的原因，多半是胚胎本身的染色體或發育問題，不是因為性行為，也不是因為高潮。

醫：重點是高潮後有沒有異常

蘇怡寧說，高潮之後，子宮確實可能會短暫收縮，有些人會覺得肚子硬一下、悶一下，但這種生理性的短暫收縮，和真正會造成流產或早產的病理性宮縮，不是同一件事。

蘇怡寧強調，所以重點不是有沒有高潮，而是高潮之後有沒有異常狀況，如果沒有陰道出血，沒有持續腹痛，沒有規則收縮，沒有破水感，通常不用太擔心。

對此，許多網友留言，「3次。炫耀文無誤」、「這根本是炫耀吧？三次欸」、「這位媽媽是發出來讓人羨慕的嗎」、「我只看到驕傲的部分『3次』」。