完全沒症狀！苗栗男首篩檢「腸道藏6腫瘤」　醫：家族史風險高5倍

▲苗栗男查出6腫瘤，醫籲速篩檢。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

苗栗一名60歲男子明知母親與哥哥皆曾罹患大腸癌，卻長期忽視家族病史，也從未接受相關篩檢。直到近期就醫，在醫護人員建議下首度進行糞便潛血檢查，結果呈陽性，進一步安排大腸鏡檢查，竟在腸道內發現多達6顆腫瘤，最大直徑約3公分，所幸目前檢驗結果均為良性，已分次切除並持續治療追蹤。

該名男子平時有飲酒習慣，但自述身體並無異狀，沒有腹痛、血便或排便困難，生活作息正常，因此多年來未曾警覺自身風險。駐診在苗栗縣苑裡李綜合醫院的台中榮總肝膽腸胃科主治醫師吳彥穎指出，正因沒有明顯症狀，更容易讓高風險族群忽略檢查的重要性，延誤早期發現時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無症狀也可能中招 醫：息肉恐變癌

吳彥穎進一步說明，大腸鏡檢查過程中，先在距離肛門約30多公分、靠近乙狀結腸處發現一顆約3公分腫瘤，後續檢查共發現6顆，數量之多令人驚訝，醫療團隊歷經約3次處置才完全切除。

吳彥穎提醒，大腸息肉初期幾乎沒有症狀，但約80%至90%的大腸癌都是由息肉演變而來，屬於重要癌前病變。若出現血便、黏液便、排便習慣改變，或長期腹瀉、便秘及腹痛等情形，都可能是警訊，應儘早就醫檢查。

家族史風險高2至5倍 篩檢不可忽視

吳彥穎強調，有大腸癌家族史者，罹病風險比一般人高出2至5倍，應更積極進行定期篩檢。衛福部國健署目前提供45歲至74歲民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查，能有效協助早期發現異常。

在日常預防方面，建議多攝取高纖蔬果、減少紅肉及加工食品攝取，並避免過量食用燒烤類食物，同時養成規律檢查習慣，才能降低罹癌風險。吳彥穎也呼籲，切勿因「沒有症狀」而掉以輕心，及早篩檢才是守住健康的關鍵。