醫示警「胃癌初期4大症狀」易誤認　多數確診已中晚期

▲醫師提醒，胃癌早期症狀容易被誤認為一般腸胃問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

55歲的王先生有偶發性胃痛症狀，常感到「火燒心」，僅以成藥緩解不適，但症狀未見改善，就醫經糞便抗原檢測發現感染胃幽門螺旋桿菌，進一步安排胃鏡與切片檢查後，確認已有潰瘍、異常增生進入癌前病變的階段。醫師提醒，胃癌早期症狀多為「上腹悶脹、消化不良、輕微胃痛或食慾下降」等，易誤認為一般腸胃問題，許多病人確診時已中晚期。

胃癌長年位居國人十大癌症死因之一，根據衛福部與癌症登記資料顯示，台灣每年約有數千人新診斷為胃癌。台北慈濟醫院一般暨消化外科陳彥志醫師指出，胃癌好發於50至70歲族群，男性風險略高於女性，高危險群包括幽門螺旋桿菌感染者、長期飲食重口味者、有胃癌家族史、慢性胃炎或胃潰瘍病史者。

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其中胃幽門螺旋桿菌是目前已知與胃癌高度相關的重要致病因子之一，高達八至九成的胃癌是由其感染引起。陳彥志提到，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的機率是未感染者的6到10倍，多數病人可能在幼年時期即已感染，菌體可長期潛伏於胃部黏膜，造成慢性發炎，經年累月後可能導致胃黏膜萎縮、胃黏膜出現腸上皮化生（簡稱「腸化生」），甚至演變為癌前病變。

因胃癌早期症狀多為上腹悶脹、消化不良、輕微胃痛或食慾下降等非特異性表現，容易被誤認為一般腸胃問題，導致延誤就醫，許多病人確診時已屬中晚期。所幸王先生發現得早，以內視鏡局部病灶刮除治療，目前僅需定期回診追蹤。

陳彥志說明，除了傳統胃鏡檢查外，近年有非侵入性的幽門螺旋桿菌檢測方式，其中「糞便抗原檢測」是一項簡便且準確度高的工具，該檢測透過分析糞便中的幽門螺旋桿菌抗原，可判斷是否存在現行感染，若檢測結果為陽性，會進一步評估是否需接受除菌治療或安排胃鏡檢查。

陳彥志提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會，同時，若出現長期胃部不適、食慾不振、體重不明原因減輕或黑便等症狀，應儘早就醫檢查，目前45至74歲民眾可終身1次免費利用非侵入性的糞便檢體檢測，特別是有胃癌家族史、長期胃部不適或高風險族群者，更應及早檢查與治療。