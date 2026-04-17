研究揭「夜貓子體質」容易胖　專家教3招自救

▲最新跨國研究發現天生傾向晚睡的人可能比較容易發福，對於消夜更要盡量節制。（圖／Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

不少人有「夜貓子體質」，晚睡晚起反而精神好，不過最新研究從基因角度發現，天生偏晚睡的人，可能比較容易出現肥胖等代謝問題；專家說，代謝與基因相關，但健康不會是「命中註定」，透過調整生活習慣，例如避免夜深才睡、睡前3小時不進食、控制飲食內容等，仍有機會降低風險、逆天改命。

這項跨國研究由國衛院副院長許惠恒醫師領軍進行，他說明，「生理時鐘類型」（Chronotype）指的是個人天生的作息偏好，大致分為早睡早起、晚睡晚起2類，而過去研究多著重於觀察晚睡晚起「行為」與健康之間的相關性，此研究則進一步探討「基因」的影響，分析夜貓子體質與代謝異常有無潛在因果關係。

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許惠恒指出，這項研究除分析台灣生物資料庫約3.6萬人資料，再以英國生物資料庫約23.5萬人資料進行驗證，結果顯示，在東、西方不同族群中，晚睡晚起的行為皆與代謝症候群有顯著相關，且和腹部肥胖、高血糖及高三酸甘油酯等指標呈現一致關聯。

此外，研究透過特定的遺傳方法進行分析，也發現天生的晚睡傾向，確實與代謝症候群之間可能有因果關係。

對此現象的可能原因，許惠恒說，若生理時鐘偏晚，可能影響身體的代謝節律，例如干擾交感、副交感神經平衡，進一步導致胰島素阻抗及慢性發炎反應，因而提高血糖調控不佳、脂肪堆積等代謝異常風險。

不過，許惠恒強調，基因的影響力並非絕對，即使有晚睡體質，仍可透過建立規律作息與良好生活習慣，降低未來發生代謝症候群的機率。相關研究成果日前已發表於國際醫學期刊《Sleep Medicine》。

針對日常建議，許惠恒說，晚睡族群宜設法建立規律作息，不要過晚就寢，並避免深夜進食，在睡前3至3.5小時即應完成當天最後一餐，以防在血糖仍處高點時入睡，這會更容易囤積脂肪，同時也要注意飲食內容，盡量避免高油、高鹽、高糖。

許惠恒提醒，夜貓子體質雖可能面臨較高的代謝風險，但不會是無法改變，只要能落實生活調整，仍有機會維持良好的代謝健康。