食物中毒16天通報66件　食藥署揭5原因：沒有共通供應鏈

▲最近食物中毒事件增加，民眾相當關注。（圖／新北市衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

近期各地接連傳出食物中毒事件，民眾擔心是否出現系統性食安問題。食藥署表示，分析目前通報情形，各案之間並無共通供應鏈，也未發現系統性失靈，事件多屬個別業者管理疏失，民眾不必過度恐慌。

食藥署食品組組長許朝凱指出，近期各地陸續出現食物中毒案例，部分民眾擔心是否食安系統失靈，但從整體數據來看，並未明顯高於往年，以今年4月1日至16日為例，通報數為66件，相較去年同期的50件，雖略有增加，但未異常飆升，原因以沙門氏菌等細菌性中毒為多。

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進一步觀察今年前3個月數據，1至3月分別為91、183、118件，顯示4月亦非高點。許朝凱說明，4月清明節後氣溫轉為高溫潮濕，加上連假聚餐、活動增加，若食物保存或人員操作不當，較容易發生食物中毒，導致案例看似集中。

許朝凱也提到，2024年曾出現全年通報1750件的高峰，這與邦克列酸中毒死亡事件有關，當時社會警覺性提高，也使通報件數顯著增加；相較下，去年通報為1212件，已呈現下降趨勢。

針對外界建議導入食品技師「簽證制度」，許朝凱以建築結構作比喻，蓋大樓時，結構技師會在設計圖上簽證，代表對整體結構安全負責，如日後出問題，簽證者須負起責任，但食品不同於建築，生產在每天持續進行，變動性高，不像一張圖簽完就定案，若要推動簽證，須先釐清要簽哪個環節、負責範圍到哪裡，以及出問題時責任如何歸屬，需審慎評估。