車禍害腹壁破損20公分腸道外露　機器手臂重建3天恢復行走

▲斷層掃描顯示李先生右下腹有巨大腹壁疝氣，並合併腸道外露 。（圖／亞東醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

74歲的李先生半年前發生嚴重車禍，經搶救保住一命，腹壁卻留下20公分、難以癒合的缺損，也導致嚴重疝氣，不僅腸道外露、腹部隆起，且無法久站，後經醫療團隊以機器手臂重建腹壁，術後第3天即可下床行走，顯示巨大腹壁疝氣若可接受妥善評估、治療，仍有機會恢復行動力。

收治病例的亞東醫院創傷科主治醫師張堯任說，患者當時車禍後一度出血性休克，急性期先以止血搶救為主，但腹壁組織已嚴重受損，半年後回診時，檢查腹部內已有直徑約20公分的巨大腹壁疝氣，腹壁幾乎失去支撐功能，站立、行走都受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李先生腹部明顯隆起（紅色箭頭處），腹壁幾乎喪失支撐功能。

張堯任表示，傳統腹壁重建多需大範圍切開腹部，對高齡或曾接受多次手術者來說，不論是疼痛感、感染及併發症等風險均較高，恢復期也較長；對此個案，團隊採用機器手臂腹壁重建手術（Robotic TAR），利用高解析立體影像及放大視野，在腹腔內逐層分離複雜沾黏，降低腸道與內臟受損機率，並完成肌肉重建與人工補片放置，使腹壁結構、張力得以重建。

針對機器手臂手術，張堯任指出，僅需3至4個小切口，所以李先生恢復很快，術後僅3天就能活動，回診時已可自行走入診間。

張堯任提醒，腹壁疝氣不是小問題，若出現腹部隆起、疼痛，甚至噁心、嘔吐等情形，應儘速就醫，以免惡化為腸阻塞、腸壞死。