小孩長不高怎麼辦？中醫師獨授「轉骨配方」：這2時機吃更好

▲擔心小孩子長不高，家長會到處找轉骨配方給孩子吃。（圖／記者李佳蓉攝）

文／賴韋圳

有些熱心的婆婆媽媽們，一看到左鄰右舍的小孩差不多進入青春期，就會馬上提供別人或自己珍藏已久的轉骨方。當然，也有媽媽會到處打聽，看看有沒有大家用過都說好的轉骨方，期望自己的小孩也能一帖見效！

如果轉骨方可以大家共用，那中醫師還有存在價值嗎？你家小孩的體質跟別人家小孩的體質有一樣嗎？ 不曉得大家有沒有想過，轉骨的用意是什麼？

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轉骨是為青春期的孩子做的「特別處置」，幫孩子補強「不足之處」，讓他們在青春期時可以好好的發育。每個孩子的身體狀況都不一樣，需要的轉骨方也不相同，也有些可能根本就不需要。

例如，缺少運動的孩子，經絡及血路會不夠通暢，我們可以給他們活血行氣的藥材；愛減肥的小女生，在青春期時可能會節食、不碰蛋白質，將來可能會為逝去的膠原蛋白而懊悔。像這種情況，我可能會偷偷加一點阿膠，它不但是婦科聖品，還能補充熟女們才知道有多珍貴的膠原蛋白。

如果大家都不看體質，而選用同一帖轉骨方，胡亂補的結果不但達不到效果，還可能因補過頭出現長痘子或上火的情況！所以，雖然大家都很希望小孩可以順利轉骨，最好長得像模特兒一樣那麼高，但還是請專業的中醫師幫忙判斷一下該吃些什麼，而不是自行服用大家口耳相傳的轉骨方。

▲在轉骨湯中添加豬尾巴一起下去煮，在早餐後及睡覺前半小時食用。（圖／翻攝自pixabay）

中醫爸爸這樣做！轉骨湯加豬尾椎一起煮

煮轉骨方的時候，我通常會建議丟個豬尾椎下去一起煮，這是因為脊椎有二十四椎，正對二十四節氣，以形補形，以氣補氣，自然要用尾椎來補一下啦！

那轉骨肉湯最好什麼時候吃，效果最好？我認為是早餐後和睡覺前三十分鐘到一小時之間最好。早餐後是隨著白天氣血的運轉，達到孩子最需要的地方；睡覺時，則可以修復和建構身體新的組織。

本文摘自《中醫爸爸40個育兒神招》／賴韋圳 （中醫師、兒科中醫代言人）／三采文化