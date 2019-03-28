肛門「塞擀麵棍」玩到出血！醫揭「爆菊性癖」恐致命

▲肛門內部有一處膨大區，小東西卡進去很難再出來。（圖／達志／示意圖）

文／ 林國樂

我相信每個往「菊花」塞東西玩的人，都希望這是一次安全而愉快的經歷。然而，偶爾就會有那麼一些不很走運的人。可能你們還不知道肛門塞異物，是很危險的行為，輕者可能造成直腸黏膜受傷出血、肛門出血裂傷、肛門失禁；嚴重則會刺穿直腸引起腹膜炎，危及生命安全。

直腸的名字嚴重與事實不符，它不僅不直，甚至還打了幾個小彎。直腸內部，有個膨大的地方叫直腸壺腹，特別容易存東西。短小的東西進去了，就不那麼容易出來，比如說鑰匙、玻璃球等等。

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醫師會用直腸指診、X光等一系列辦法，來確定裡面的異物是什麼？在什麼位置？這一點很關鍵。醫師問什麼你就說什麼，一定不要撒謊，畢竟是性命攸關的事情，自己的健康最重要，這個時候生命權應該大於隱私權。

如果塞入肛門的東西比較小，去排便的話很可能會排出來，但是大部分人沒有這麼好運。他們塞進去的東西，沒有最大，只有更大，畢竟曾經有人把包餃子的桿麵棍都塞進「菊花」裡了。

▲擀麵棍卡進菊花，恐怕要麻醉才能拿取出。（圖／翻攝自pixabay）

如果你塞一個龐然大物到「菊花」，那麼以上招數就不管用了。你需要麻醉醫師的幫忙，在麻醉的狀態下，讓腸道肌肉和消化道出口雙雙鬆弛下來，這時候大部分異物可以被順利的取出來。

如果這一招還不行的話，那患者可能就會受點罪了，這時候需要採取剖腹探查術，打開患者的腹腔探查異物在腸道裡的位置，如果可行的話，一邊擠壓著腸子，一邊從肛門取異物，成功率也是蠻高的。如果以上的一切辦法都不管用的話，醫師就得剖開腸子去取出異物，不管患者還是醫師都不想走到這一步。開膛破肚取出來，差不多也丟了半條命……。

雖然你有這樣的「特別」愛好也沒什麼，但如果真的卡裡面出不來了，那就一定要盡快找醫師處理。不要不好意思，也不要覺得會被人嘲笑。站在診療室或者躺在病床上，你就是患者，醫師的職責是治病救人，救死扶傷。當然我希望你永遠不用去掛急診，看醫師。

本文摘自《肛剛好》／ 林國樂（北京協和醫院基本外科結直腸主任醫師、教授）／大是文化