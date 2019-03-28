愛吃豬肉會長「脂肪瘤」？醫提3大危險因子...遺傳也有關！

▲愛吃豬肉容易長脂肪瘤？中醫師破迷思提3大危險因子。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙于婷／台北報導

網路上流傳「愛吃豬肉」容易長脂肪瘤，是真的嗎？中醫師指出，容易長脂肪瘤愛吃什麼肉並沒有絕對的關係，所以跟多吃豬肉當然也沒有正相關，但是如果是痰濕型體質的朋友，多吃肉不僅體味容易變重，也容易讓脂肪瘤長得更快，一般來說「愛吃肥膩、內臟食物、壓力大和遺傳」都是脂肪瘤成因。

中醫師賴睿昕指出，脂肪瘤比較常發現在肥胖者身上，但是並不代表瘦的人就不會有脂肪瘤，脂肪瘤不是肥胖者的專利，也不一定是由於飲食油膩、攝取過多脂肪所造成的，西醫認為是因部分染色體的重組與異變，導致身體某些地方的脂肪細胞就是會異常增生所致，其實很多時候壓力大才是主因。

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而在中醫觀點中，吃過多肥膩、高膽固醇食物，可能會造成脾胃濕熱、痰濕內生、運化失調，也就是新生脂肪組織過多，使體內過多的脂肪細胞異聚，變硬，造成所謂的「痰濕體質」，這時少吃肉、多吃蔬果可以改善。

而壓力過大、經常熬夜、思慮過多的人容易肝氣鬱結、氣血不暢、經脈不通，可能造成正常脂肪組織和淤血交織在一起，長時間可能形成結締組織包裹脂肪細胞，形成脂肪瘤。

▲壓力大、經常熬夜者，也是脂肪瘤高危險群。（圖／達志示意圖）

另外，脂肪瘤和遺傳體質也有關。賴睿昕說明，本身體質特殊，部分染色體異變重組或帶有遺傳因子，如家族史，曾受過嚴重外傷者，在皮膚癒合時，也容易刺激脂肪組織增生產生脂肪瘤。

中醫常常使用特殊火針來針灸破壞脂肪瘤組織，賴睿昕也特別提到，民眾可用「吹風機療法」，用適當溫熱但不燙的溫度直接吹在脂肪瘤上，也能發揮類似艾灸的溫熱原理，輔助改善人體經絡循環，藉以縮小脂肪瘤。

賴睿昕提醒，平時應養成運動習慣，如見身體有積塊、身體消瘦、倦怠乏力等症狀，要早期檢查、及時治療，飲食方面要盡量少吃高脂、高膽固醇食品，多吃蔬菜、水果，保持大便通暢，進食以七八分飽為宜，減少攝取酒精、含酒精類的飲料以及動物內臟。

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