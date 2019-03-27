太陽穴長「穿腦致命疔」！醫挖膿炸10元大肉洞　網：像被子彈打到

▲患者處理完疔子之後，太陽穴大洞讓網友看了直說「像被子彈打到！」（圖／網友授權提供，下同）

生活中心／綜合報導

一名女網友在Dcard上分享男友長「疔子」的恐怖過程！女網友指出，男友某天突然說太陽穴長了一顆痘痘，當時不以為意，但男友天天喊痛，沒想到太陽穴整個腫起來，就醫才發現是長疔子，醫師挖出膿包後，太陽穴瞬間有個跟10元硬幣一樣的大洞。讓該女看了直說「好像被子彈打！」

女網友po出多張男友太陽穴疔子照，可以明顯看到男友太陽穴紅腫，就醫確診是「疔子」之後，醫師先讓開藥塗了約3天。該女表示，擦藥後「傷口越來越大加上一直化膿，差不多跟5元硬幣一樣大。」便再次就醫擠膿包。

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▲該名男性的太陽穴被「疔子」弄出一個大洞！

女網友接著寫到，在擠得過程中，男友痛的一直叫，醫師也特別解釋「洞」不是挖的，是「紅血球打輸白血球」，也就是細菌太強大了！讓她很自責的說「當時只覺得是長痘痘而已，後來他嚴重到太陽穴腫起，眼袋、淋巴都腫歪了，已經出現顏面神經失調，還每天發燒。」

此篇文章一出，立刻引來許多網友關注，也有人直說「真的超像被子彈打到」、「標準的腦袋有洞」，也有不少人分享自己長在屁股的經歷，表示真的是痛不欲生！

最後女網友也特別提到，男友因為工作幾乎天天熬夜，導致免疫力不好，醫師也說要盡量作息正常，免疫力差的人最容易長疔子，若有類似問題一定要趕快看醫生，以免惡化或是變成蜂窩性組織炎，可能還要開刀挖出來。

▲女網友在男友治療後，天天細細幫忙擦藥。



皮膚科醫師趙昭明指出，長疔子就是毛囊發炎比較深層，已經到真皮層，形成巨大囊腫，如果太晚就醫，的確可能惡化成蜂窩性組織炎，就會需要做開刀、打抗生素等處置。

趙昭明強調，免疫力差、壓力大、睡眠不佳等族群會比較容易長，另外，油性肌膚也較容易有毛孔阻塞問題，風險也較大。他提醒，有類似問題的人，除了要調整好作息，辛辣、甜食都要少吃，也要保持皮膚清潔、清爽，洗澡不要洗太熱，一旦發現痘痘或囊腫有紅腫熱痛、變大等跡象，一定要盡快就醫，正常情況下，約7-10天就可治療完成。