胃癌四期「腹內滿滿癌細胞」連水喝不下　她靠免疫療法救命

▲胃癌現今已有免疫療法，患者可經由醫師診斷後，討論是否適用。（圖／免費圖庫pxhere）

記者趙于婷／台北報導

一名罹患胃癌的67歲張女士，2017年接受胃部手術，當時已是第四期，胃切除三分之二並化療，但病情仍起起伏伏，換過多種藥物仍未能控制，之後更因惡性腸阻塞完全已無法進食、喝水，醫師進一步尋求繞道或做造口的可能，結果發現病人腹內滿滿癌細胞，根本無法手術，最後透過免疫療法才漸漸改善。

收治該病例的一般外科主任余政展指出，當時病人家屬不放棄最後希望，決定採用臨床試驗對胃癌有療效的免疫療法，但張女士使用首次藥物注射後，開始全身發癢，顯示對藥物有反應，但後續能不能發生正面的作用仍待觀察。

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為改善病人進食狀況，同時間進行剖腹探查，想試著尋求繞道或做造口，但病人腹內滿滿癌細胞，所有腸子黏得非常緊，不得已又把肚子關起來。余政展直說「這是胃癌病人最糟的狀況，在過去發展到這種狀況通常拖不過兩、三個月。」

▲收治該病例的一般外科主任余政展。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

當家屬接受最壞結果的心理準備時，張女士的腸子開始通了，完全沒法進食、排便的情況，在第二次免疫治療過程中也明顯好轉，胃管引流減少且開始排便，並順利恢復飲食。余政展推斷，應是免疫治療發生作用，腸道恢復通暢活力。

之後張女士免疫療法每個月做兩次，近一年治療後，癌症指數漸漸恢復正常、電腦斷層看不到癌症跡象，所有檢查都在正常範圍內，腹水消失、腸道恢復通暢。余政展說明，免疫治療藥效發揮作用的機轉是「激發人體免疫T細胞毒殺癌細胞」，研究報告的反應率大約一到兩成，張女士對免疫療法反應十分顯著，算是突出個案。

余政展提醒，不管要使用什麼治療，仍必須依醫師建議，從最標準的治療開始執行，尤其目前第一線藥物都是經過實證醫學驗證，除非第一線藥物真的不能達到效果，才再考慮包括免疫治療在內的第二線藥物。

▲使用免疫療法前後電腦斷層影像比對。