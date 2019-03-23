牛奶喝多也會骨質疏鬆！　專家教你「存骨本妙招」

▲專家教你正確的骨質疏鬆症「預防方法」。（影／《DR.汪怎麼說》授權提供）

生活中心／綜合報導

人只要年紀越大，骨頭就會越來越脆弱。很多人都覺得在發育時多喝牛奶補充鈣質，甚至是把牛奶天天都當水在喝，就能避免骨質疏鬆症。東華醫院副院長汪國麟在《DR.汪怎麼說》中分享，延緩骨質疏鬆及預防的正確方法！

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▲喝牛奶就一定能延緩骨質疏鬆嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

1. 年輕時多補鈣，就能延緩骨質疏鬆的速度嗎？

汪國麟指出，喝太多牛奶其實骨質會變更鬆！骨質疏鬆症很容易被大家忽略，而且還會造成許多併發症，其中最可怕的就是骨折，經常發生在腰椎、髖骨和手部等處。台灣髖骨骨折的發生率是亞洲第一，髖骨骨折會讓患者無法行走，除了需要手術治療之外，還會大大提高死亡風險。

在年輕的時候，骨質會慢慢地流失，所以儘早開始「保骨強筋」，才可以預防骨質疏鬆症的發生。

2. 長期生活不規律，真的會導致骨質流失嗎？

熬夜工作打電玩以及晚睡早起，這些都是現代人養成的「不規律生活作息」。汪國麟表示，長期生活不規律會讓骨質流失的更快。先天體質、食用熱量過多卻缺乏營養素的東西、鈣質補充不足、缺乏運動或抽菸等，都是會造成骨質疏鬆症的危險因子。

▲預防骨質疏鬆，從「戒菸」做起！

預防骨質疏鬆可以從日常生活開始做起，汪國麟也建議「戒菸」是強健筋骨的第一步，還要多吃營養豐富的食物。多補充鈣質與維生素D，可以維持血液中鈣質的平衡，多做一些可以使用到下肢肌力的「阻抗運動」，不僅能維繫骨本、強化肌肉，還能減緩肌肉流失，避免肌少症的發生。

骨質疏鬆要從年輕就開始預防，亂吃補品或補充過多鈣質可能還會讓骨質愈補愈鬆，培養規律的生活作息和規律運動，才能活得愈來愈健康！