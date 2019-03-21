最熱春分飆33度！中醫推「2款自製茶飲」生津止渴又開胃

▲時序入春，中醫師推自製茶飲，有助理氣解鬱、健脾開胃。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

天氣越來越暖，時序漸漸入春，中醫師指出，春天是「肝旺」的時候，若酸性食物吃太多，反而會使肝火更旺，損傷脾胃，建議要多吃味甘性平，且富含蛋白質、糖類、維生素和礦物質的食物，如牛奶、蜂蜜、豆製品、新鮮蔬菜、山藥、薏仁、紅棗、木耳等。另外，也可自製「玫瑰洋參枸杞茶」和「悅梅飲」，有助理氣解鬱、健脾開胃。

台中慈濟醫院胡仁珍藥師指出，台灣春季氣候變化非常大，一下寒冷一下溫暖，人體對寒邪的抵抗力就下降，通常會建議從作息、運動和飲食三管齊下，提升自己因應氣候變化能力，切記不要太早換掉厚衣服，太陽出來以後可以適當室外活動，舒展筋骨，運動則可以散步、慢跑、打太極。

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胡仁珍補充，中醫藥界也習慣在春季養肝護肝，養肝最重要的是調暢情志和氣機，重點是保持精神愉悅，不要抑鬱或發怒，盡量不著急、不生氣、不發怒，保持樂觀心情，才能讓肝臟氣機的調達。

另外，現代醫學研究認為，飲食過量、缺少維生素B是引起春天發睏的原因之一，春季人體新陳代謝開始旺盛，飲食最好選用平、甘、微溫的品項，避免吃油膩生冷食物，多吃富含維生素B的食物和新鮮蔬菜。胡仁珍也提供符合春季飲食的茶飲配方，讓民眾自行製作。

▲由烏梅、山楂、洛神花等藥材配成的悅梅飲有助健脾開胃。



【玫瑰洋參枸杞茶】

材料：玫瑰花瓣12朵、西洋參3錢、枸杞子3錢。

作法：先將一公升生水煮沸，加上玫瑰花、西洋參與枸杞子一起煮5分鐘即可。

保健：理氣解鬱、活血散瘀，能夠達到鎮靜、安撫、抗抑鬱的功效。

【悅梅飲】

材料：烏梅4錢、山楂1錢、洛神花4錢、桂花2錢、紫蘇1錢、陳皮1錢、甘草1錢

作法：材料加兩公升水煮沸後，約一小時關火，起鍋前依個人喜好酌加冰糖飲用。

保健：生津止渴、消食化積、健脾開胃。

▲玫瑰洋參枸杞茶有助理氣解鬱。