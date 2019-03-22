「木賊草」可清牙垢！醫揭「使用關鍵」過度小心牙爛光

▲中醫藥才「木賊草」可以清牙垢，醫師提醒，過量使用恐傷琺瑯質。（圖／周宗翰醫師提供）



記者趙于婷／台北報導

網路上瘋傳中醫藥材「木賊草」可以清牙垢！對此，中醫師證實，木賊草的確可以拿來潔牙，但這種清潔方式主要是物理性刮除表面明顯牙垢，而非利用草藥的化學成分來美白，若過量使用，可能會損傷琺瑯質，導致牙齒變敏感，可能牙齒爛光光。

愛喝咖啡、喝茶的民眾牙齒都容易沉積黃黃牙垢，很難靠一般日常刷牙清除，因此有人在網路上分享使用木賊草清牙垢。中醫師周宗翰指出，木賊草上有「節」，表面粗糙，可透過搓擦物件，讓表面變光滑，加上木賊草本身含有豐富的植物纖維，且硬度高，就類似使用硬毛牙刷刷牙一樣，可將牙齒表面變黃的牙菌膜刷走，達到清潔牙垢的效用。

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▲醫師提醒，過度用木賊草潔牙，可能會損傷琺瑯質。（圖／Pixabay，下同）

周宗翰進一步提到，一般來說，木賊草在中醫上多用在散風熱、退目翳，散風熱是指因熱氣造成的感冒問題，會有喉嚨痛、口苦、大便乾等連帶症狀，退目翳則指眼紅、經常流眼水等問題，都可透過木賊草治療。

那究竟該如何正確使用木賊草清潔牙齒？周宗翰說明，首先要用熱水將木賊草浸軟，大約浸5至10分鐘就會開始變軟，當看到有些細微的纖維浮現，就可拿來刷牙，因為變軟後的木賊草更能緊貼牙齒表面，所以更容易清潔，至於清洗時間長度，則看牙漬多少，刷至沒有牙漬即可，但相同位置不宜擦得太久，最多只能刷3至5分鐘。

但周宗翰提醒，用木賊草刷牙，最多一星期只能刷一次，因為清潔方式是「物理性刮除」表面明顯牙垢，並不是利用草藥的化學成分來美白，使用過量反而會傷害琺瑯質，容易導致牙齒變得更敏感，建議還是要照正確的口腔保健，並定期洗牙、看牙維持口腔清潔。

▲要維持口腔健康，最好還是要定期檢查和洗牙。