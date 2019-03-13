工作懂社交才吃香？「狂跑應酬」瞎忙...專家：這不叫人脈！

▲工作每天都勤勞的應酬、建立人脈，才算的上是懂社交？（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

職場人都特別注重社交，初到職的新人希望能有經驗豐富的上司來指導一二，幫助自己盡快融入角色。而不同行業的人，希望透過社交得到更多的合作機會；圈子裡的小人物希望通過社交認識大人物，來提升自己在行業裡的地位。

社交在日常生活和工作中發揮著越來越重要的作用，使得人們都開始關注並參與其中。既然社交如此重要，即便是內向的人，也不得不重視和學習。那麼，你是不是真的懂社交呢？知名暢銷書作家瓊華在其《別讓無效努力害了你》新書中提到一個故事......。

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我的鄰居孫穎是證券經紀人，她很熱衷於社交。幾乎每天晚上，她從公司回到家，就會馬上換好衣裝匆忙地前去赴會。她這麼忙，自然沒時間收拾家裡，廚房裡的蔬菜發霉了，她都不管。不過，每週日她會來一次大掃除。有一次，孫穎心血來潮，想自己做頓飯吃。結果，菜都下鍋了，她發現家裡沒鹽了，便急匆匆地跑到我家來借。

某天，孫穎邀請我到她家去吃飯，我的第一反應是：她家的食物夠不夠新鮮？鹽放得夠不夠？孫穎可能是看出了我的擔憂，笑著說：「放心吧，一半飯菜是我從飯店打包的，現成的。」

我有點尷尬，畢竟人家是個大忙人，還特地抽空邀我吃飯。就為了心裡的那點抱歉，我答應了她，而且拿了一瓶紅酒過去，當作這頓飯的回禮。那天就我們兩個人，飯沒吃多少，大部分時間都花在聊天上了。

我感歎地說：「每天見妳跑來跑去的，真是辛苦啊！」

孫穎苦笑著說：「我做這行不辛苦一點根本賺不到錢，而且，這一行最重要的就是資源。所謂資源，歸根究柢就是人脈，如果你名下的股票沒有客戶去買，你也只能拿到很少的底薪。」

我說：「妳天天都出去應酬，人脈肯定沒問題吧？」

孫穎搖搖頭，說：「現在股票市場不好，人們即便有錢也不敢拿去買股。而銀行利率再低，最起碼能保底，大家寧可把錢存銀行，也不肯花在股票上。」

▲把時間、精力投入社交，卻沒有得到效果。（圖／翻攝自pixabay）

我問她大多去什麼樣的地方應酬，對方都是些什麼人。

孫穎告訴我：「都是我的同學和同事身邊的朋友，偶爾能遇到個當老闆的，但根本就說不上話，因為自己身份不夠。」

聽到這我就納悶了：「那妳把時間和精力都投進去了，卻沒有得到效果啊！」

孫穎點點頭說：「是啊！」

明知道是無效社交，孫穎卻還在繼續，不僅浪費了時間，還把自己弄得很累。真正的社交應該是你來我往，互惠互利的。只有當雙方都覺得對方有利可圖時，社交才可能實現它應有的效果。

同樣從事證券業的朋友葉明，就不像孫穎那麼忙碌。若沒有什麼事，他的生活都很規律，每天早上六點起床，晨跑半小時，回來後看新聞，吃早餐，然後上班。晚上下班後，通常在七點前回家。他偶爾會玩遊戲，大部分時間都在看書或是做證券業報告。

葉明的生活與孫穎截然相反，讓我很是納悶。有一次，我忍不住問他：「難道你就不需要資源和人脈嗎？」

葉明說：「當然需要啊！」

我又問他：「那我怎麼從來沒聽你去參加什麼應酬之類的活動？」

葉明告訴我，他也會去，但都是有目的、有計畫的，比如業內的聚餐、論壇或是沙龍。他還會看參加這些活動的人有誰，值不值得他去─如果值得，即便對方沒有邀請他，他也會想辦法去；如果不值得，他一定不會浪費時間。

▲要跟客戶深交，不是單方面的瞎忙。（圖／記者周宸亘攝）

我想了一下，說：「如果是這樣，那你認識的人還是不夠多呀。」

葉明呵呵一笑，對我說：「你覺得多少是夠多呢？有些人不是你想認識就能認識的，就算認識了，今後用不上也是白搭。

「這就好比，你開了臉書粉絲專頁想做網紅，一開始你沒有粉絲，就花錢去買，結果你的粉絲數量上來了，卻沒人去關注你發文的內容。他們不轉發，這樣的粉絲即便多達百萬，對你又有什麼意義呢？」

「你倒不如用心經營千百個忠實粉絲，他們時刻都關注著你，你發什麼他們都轉發，如此積少成多，效果絕對好過百萬個沒在關注的粉絲。」葉明的話讓我醍醐灌頂。對他而言，他就是求精不求多，凡是在他通訊錄中的人，隨便一個電話打過去，就能解決他當月的業績任務。而這些人就是他一步步交心來的，從不認識到熟識，再到可以互幫互助。

最後，葉明總結道：「真正的社交不是單方面的，而是雙方面的。也就是說，你想透過結交對方來代表你完成某件事之前，最好先想清楚自己能為他做什麼。如果你只是單純地想從他身上獲取對自己有利的東西，而他又看不到你能為他帶來什麼好處時，那麼，他不可能成為你的人脈或是資源。」