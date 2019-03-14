原本只有C！她激長「H級神燈」 一晃就痛炸...醫爆割1kg籃球肉

▲王小姐產後從C罩杯狂飆到H罩杯。（示意圖／亞洲大學附屬醫院提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名38歲王小姐擁有傲人的34H罩杯，但因胸部太過豐滿，長期彎腰駝背，造成肩頸痠痛，且很難挑選衣服，更無法自在運動，令她十分苦惱，故決定接受縮胸手術，切除兩側各500克的乳房組織，將兩側胸部縮小至D罩杯，令她開心：「終於不用擔心異樣眼光了！」

王小姐自述，原本C罩杯的自己，自10年前生完孩子後，胸部每年以半個罩杯的速度「長大」，導致肩頸、背部痠痛，尤其難以買到合適的衣服，故決定接受縮胸手術，術後能再度穿上喜歡的衣服，讓她大呼很值得！

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，雖然胸部豐滿對多數人而言是性感的象徵，但對於患者來說，一邊乳房切除約500克，相當於術前胸部額外掛著兩顆籃球，不僅對肌肉造成負擔，夏天時容易因下垂的乳房與皮膚摩擦，造成皮膚潰爛及濕疹，運動時因雙峰嚴重晃動，容易帶來疼痛。

▲擁有傲人上圍，容易腰痠背痛、下垂及有皮膚困擾。

鄭旭棠介紹，巨乳症主要跟遺傳與飲食有關，縮胸手術在歐美相當盛行，因胸部過大除了會對健康造成影響外，也容易造成心理自卑、沒自信，通常女性年輕時胸部比較硬挺，但隨著懷孕和年齡增長，及受到地心引力的影響，乳房下垂的情形就更為嚴重，因此50歲以上的歐美女性經常因為肩頸痠痛，和乳房下垂的問題接受縮胸手術。

▲鄭旭棠指出，建議有考慮縮胸手術的患者，必須確定日後沒有哺乳需要，再進行縮胸手術。

鄭旭棠舉例，來自羅馬尼亞的甜心球后哈勒普（Simona Halep），年輕時擁有傲人的34F胸部，但巨大的胸部對運動選手而言，是極大的負擔，因此，求勝心切的哈勒普毅然決然地於2011年進行縮胸手術，將原本近34F的胸部，術後變成34C，哈勒普不但如釋重負，並在賽場上屢創佳績，最終成為世界球后。

鄭旭棠指出，標準縮胸手術屬於自費手術，執行前會透過特殊的皮瓣設計，將多餘的皮膚及乳腺切除，並重新安置乳頭，手術時間至少6小時，術後在乳房下緣會有明顯的「倒T字」型疤痕，病患可能偶爾感到乳頭麻木感，會造成哺乳困難，因此建議有考慮縮胸手術的患者，必須確定日後沒有哺乳需要，再進行縮胸手術。

▲縮胸手術會將多餘的皮膚及乳腺切除。

鄭旭棠提醒，接受縮胸手術後的患者，術後幾天內務必保持傷口清潔，一個月內不可提重物或是從事劇烈運動，並且必須配合穿著束胸或塑身衣定型。