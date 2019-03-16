你手眼協調好嗎？簡文仁挑戰「3招手指操」...加快你跟得上？

▲腦手協調、眼手協調的運動，都是提升腦細胞的方法。（圖／翻攝自pixabay）

文／楊雅馨

只要動動手，就可以訓練大腦的反應，這是真的嗎？日本作家堤喜久雄、堤芳郎在《神奇的健腦指操》書裡，曾提及手指與大腦的關聯性，只需給手指適當刺激，就可以提高人體各部位的使用率，也包括了大腦。

為什麼，動動手指對腦部開發或預防老化，有明確影響？國泰醫院物理治療師簡文仁指出，大腦分為左、右兩大半球，兩大半球各司其職，也互相溝通，一般而言，左大腦主要控制右半邊肢體，右大腦主要控制左半邊肢體。這兩大腦需要有一座橋梁——「胼胝體」，透過左手帶動右腦，右手帶動左腦，相互刺激，透過胼胝體可以增加神經元突觸強化神經迴路。

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好玩的手指操 活化大腦

運動能預防多種疾病，不僅可以改善血液循環，加速新陳代謝、增強免疫力外，而且，運動也能減緩大腦組織的消退。尤其是藉由「腦手協調、眼手協調、手眼協調」的運動，都是提升腦細胞的方法，做這些動作時，你得動腦思考，何時該放鬆、收縮，如何保持平衡等等。

「三動抗老，腦動、身動、互動，」簡文仁又說，動腦如閱讀、學習，身動如健走、打球，互動如多參與、接觸。他進一步指出，互動本身是一個很棒的過程，我們可以從中發展智慧，因為在互動中會出現很多變化，不論是情境上、情緒上，都得透過大腦判斷、做出合理的反應。

▲只需給手指適當刺激，就可以提高人體各部位的使用率。（圖／今周刊生活i健康提供，以下同）

在動物實驗發現，運動可以刺激海馬迴神經細胞的發展成長，並增加大腦衍生滋養因子BDNF（Brain-Derived Neurotrophic Factor），這種蛋白質對腦部學習、持續強化不可或缺。

運動還能增加大腦血流量，提供更多氧氣和葡萄糖給細胞，養分足夠，大腦能量不夠而當機的狀況相對降低。而人體手指的精細動作需要用到大腦許多部位，多動手，也有助預防腦力退化。手眼協調操、腦手協調操，不僅好玩又有趣，在運動的過程中還會讓心情愉悅。

或許你會反問，那剪刀、石頭、布，甚至划酒拳，是不是也可以？簡文仁立刻說，喝酒有害身心，至於「打拳」、「剪刀、石頭、布」，若在每次出拳前都會先思考、分析，例如對方剛剛出的拳，這次又可能是什麼拳⋯⋯但很多時候，人都會出於一種本能反應，那效果就真的比較少了。

簡文仁 教你 3大操

「我鼓勵每個人做手腦協調操，尤其是老人家，運動可以不用很痛苦，」簡文仁指出，勉強運動或許也有效果，但也會影響心靈的健康。要快樂運動，就從現在開始吧。開始做操時，記得先慢動作，再慢慢加速，熟能生巧。下次朋友聚會時，可以提議，大家一起玩玩，你就會發現，有些人竟會如此的手腦不協調，是一個有趣的現象。

第1招：大小指伸縮操

秘訣： 每隻手每次只能伸出一根手指頭；此動作能增加專注力，提升腦部靈活度。

動作分解

Step1先向右比，右手伸出大拇指、左手伸出小指。

Step2向左比，左手伸出大拇指、右手伸出小指。

第2招：不抽菸砰砰協調操

秘訣： 先牢記抽菸和手槍的手勢，再配合左右交換，有助於更快呈現正確動作。

動作分解

Step1. 左手伸出食指和中指，做抽菸的手勢，右手做槍的手勢，朝左手開槍。

Step2. 右手抽菸，左手做槍，往右手開槍

第3招：摸肩摸膝協調操

秘訣： 左手和右手分別繞圈，不要互相打架；從慢速開始，熟練後再加快速度。

動作分解

Step1. 右手摸右肩，左手摸左肩。

Step2. 右手摸左肩，左手摸左膝。

Step3. 右手摸左膝，左手摸右膝。

Step4. 左手摸右肩，右手摸右膝。

本文摘自今周刊生活i健康特刊《最強大腦》