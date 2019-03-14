她天天吃高纖食物「便秘更嚴重！」醫嚇壞：30顆糞石塞滿肚

▲高纖食物吃太多，糞便越變越硬。（圖／錢政弘醫師提供）

記者謝承恩／採訪報導

高纖吃太多，竟然也會便秘大不出來？一名51歲的婦人就醫發現腸子塞滿20.30顆的糞石，一問之下才知道患者天天吃南瓜、紫米黑豆飯等高纖食物，造成糞便過硬、無法排出，腸阻塞達72小時，連屁都放不出來。

肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，這名婦人就醫後，使用灌腸、瀉藥等方式，仍無法緩解腹脹情形。透過電腦斷層掃描，發現腸道已經被糞便塞住，腫成好幾倍大，幾乎占據了整個腹腔！患者透露，自己天天吃紫米飯配黑豆、南瓜、牛蒡等高纖食物，飲食習慣少油、無肉食。沒想到在攝取過多的膳食纖維情況下，糞便越來越硬，大便也大不太出來。

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▲電腦斷層紅圈處顯示，腸道已脹成好幾倍大。（圖／錢政弘醫師提供）

錢政弘表示，透過大腸鏡檢查，婦人在大小腸的交界處，卡了許多乒乓球大的糞石，硬到根本無法敲開破壞，透過喝橄欖油潤滑腸道，搭配軟便藥的服用，一天以後，患者才陸續排出20~30顆大大小小的糞石。醫師指出，如果腸道持續被糞石堵住，除了腹脹難以進食，腸子更容易因糞便卡住而脫皮，甚至有腸壞死、出血與劇烈腹痛，引發腹膜炎等，恐怕就要開刀治療。

▲腸鏡顯示，婦人體內塞滿的大大小小糞石。（圖／錢政弘醫師提供）

由於現代國人的飲食習慣常常以精緻飲食、大魚大肉居多，普遍膳食纖維攝取不足，然而若是攝取過多膳食纖維，卻也會造成便秘、糞便過硬等問題，錢政弘建議每人每天膳食纖維的攝取量以20克為限，若是只吃高纖食物，少了蛋白質、油脂，也易形成糞石，因此均衡飲食、適量攝取，才能維持腸道正常的排泄與消化。